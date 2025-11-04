Νέες βελτιωτικές ρυθμίσεις για τα μισθολογικά, υποβλήθηκαν στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων παρουσίασε τις θέσεις μας ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, προκειμένου να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως τόνισε, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. αναγνωρίζει τα υπό ψήφιση θετικά μέτρα, αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, δυστυχώς, εξακολουθούν να εξανεμίζουν το μισθό πριν τελειώσει ο μήνας. Το νομοσχέδιο εξάλλου, δεν αποτυπώνει την ουσιαστική συμμόρφωση της Πολιτείας στις αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ενώ φρονούμε ότι θα ανατρέψει τη βασική φιλοσοφία που διέπει τις έως τώρα μισθολογικές σχέσεις Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων. Η επιφύλαξή μας ενισχύεται και από το γεγονός ότι το ΥΠΕΘΑ προωθεί άλλο σχέδιο νόμου, δημιουργώντας άλλα δεδομένα. Γι’ αυτό είμαστε αντίθετοι στη θεσμοθέτηση νέου ειδικού μισθολογίου μόνο για τα Σώματα Ασφαλείας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις θετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και στις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν χάριν των παρεμβάσεών μας, όπως:

-Η μείωση από τον Ιανουάριο του 2026 κατά 2% των συντελεστών της κλίμακας φορολογίας.

-Θα υπάρξει από 1η Οκτωβρίου 2025 μεικτή μέση αύξηση των μηνιαίων μισθών, περίπου 111 ευρώ, ενώ το νέος έτος θα ενσωματωθεί και η προβλεπόμενη ετήσια αναπροσαρμογή των βασικών μισθών του δημοσίου τομέα.

-Πέραν της αύξησης του ενιαίου επιδόματος «θέσης ευθύνης», θεσπίζεται νέο επίδομα «διοίκησης».

-Στη Β’ Κατηγορία και συγκεκριμένα στο βαθμό του Υ/Β’, εκεί όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη αδικία με βάση τους σταθμισμένους μέσους όρους των αυξήσεων της εν λόγω κατηγορίας, γίνεται διόρθωση στον συντελεστή προσαύξησης από 1,07 σε 1,08.

-Επεκτείνεται το επίδομα «παραμεθορίου» των 130 ευρώ και στις υπόλοιπες περιοχές.

-Διορθώθηκε η ρύθμιση που προκαλούσε πάγωμα στο ύψος των χορηγούμενων εφάπαξ βοηθημάτων και διασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη χορήγησή τους.

Τέλος, κάλεσε την Κυβέρνηση και τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής να υιοθετήσουν και να ψηφίσουν τις ακόλουθες προτάσεις μας:

-Εξίσωση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, μεταξύ Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, με την αύξησή του κατά 60 ευρώ. Είναι άδικο να μιλάμε για αποκατάσταση αδικιών και να μην διορθώνεται αυτή η κατάφωρη αδικία.

-Η προσωπική διαφορά πρέπει να αντιμετωπίζεται με το ίδιο τρόπο σε όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα.

-Οριζόντια αύξηση των βασικών μισθών της Κατηγορίας Β’, Γ’ και Δ’.

-Όμοιο συντελεστή προσαύξησης του βασικού μισθού Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και ειδικότερα στις κατηγορίες Β’ και Γ’ των Σωμάτων Ασφαλείας.

-Αναπροσαρμογή της δαπάνης του νέου επιδόματος «διοίκησης» και χορήγησή του στους αναπληρωτές διοικητές εφόσον ο διοικητής απουσιάζει πέραν του μηνός.

-Τμηματική αύξηση της αποζημίωσης για την εργασία πέραν του πενθημέρου σταδιακά από 46 στα 64 ευρώ.