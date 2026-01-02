Nεαρός άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο υπό ανέγερση οικοδομής

Νεαρός άνδρας έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, από τον τρίτο όροφο υπό ανέγερση οικοδομής στην περιοχή του Κορδελιού, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Διασώστες του ΕΚΑΒ, που ειδοποιήθηκε για το περιστατικό, έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι ο γεννημένος το 2005 άνδρας είχε τις αισθήσεις μετά την πτώση.

Διαβάστε επίσης

Αφότου τον σταθεροποίησαν αιμοδυναμικά, τον μετέφεραν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο, ένα όχημα μικρού όγκου (smart) και κινητή ιατρική μονάδα, με συνολικά πέντε διασώστες κι έναν ιατρό ΕΚΑΒ.