Νεαρός άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας

Νεαρός άνδρας είχε πτώση από 4ο όροφο πολυκατοικίας κοντά στην περιοχή της πλατείας Λάππα.

Το συμβάν σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net σημειώθηκε περί τις 6 μ.μ. σήμερα Πέμπτη (15/1) στην Καρδίτσα και άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμά του παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Καρδίτσας έχοντας ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο της πτώσης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και η αστυνομία για την καταγραφή του συμβάντος και την σχετική έρευνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net ο νεαρός άνδρας φέρει κατάγματα στο κάτω μέρος του σώματος και βρίσκεται στη Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου.