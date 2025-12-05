Νεαρό στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. "έφυγε" - Πένθος για την Αστυνομική Οικογένεια

«Καλό ταξίδι, Χρήστο» – Η οικογένεια των συνοριακών φυλάκων αποχαιρετά με συγκίνηση

Με βαθιά θλίψη η οικογένεια των Συνοριακών Φυλάκων αποχαιρετά τον συνάδελφο Χρήστο Γιαννίκο, έναν νέο άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και συναδελφικότητα.

Ο Χρήστος Γιαννίκος, του Δικαίου και της Παναγιώτας, γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1997 στην Αρκαδία. Κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ως Συνοριοφύλακας τον Οκτώβριο του 2020 και υπηρέτησε όλα τα χρόνια στο Προ.Κε.Κα Κορίνθου, τιμώντας καθημερινά το καθήκον του. Ήταν άγαμος. Η κηδεία του θα τελεστεί στην Εκκλησία της Ευαγγελίστριας, στο χωριό Σιλίμνα Αρκαδίας, στις 2 το μεσημέρι.

Αιωνία του η μνήμη. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του

Πηγή: korinthostv.gr

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.