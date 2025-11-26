Νέα συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

«Καμία ”μαφία” δεν θα υποκαταστήσει το κράτος», σημειώνει σε συνέντευξή του στο CNN GREECE και τη δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Το νομικό καθεστώς για τη χρήση όπλων σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις που κάνατε στην Κρήτη γίνεται πιο αυστηρό. Η χρήση πιστολιών για τις λεγόμενες «μπαλωθιές», που έχουν στοιχίσει ζωές, γίνεται κακούργημα. Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη είναι όμως μόνο θέμα της αστυνομίας;

Οι αλλαγές που ανακοινώσαμε στην Κρήτη δεν είναι μια αποσπασματική πρωτοβουλία της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής της Κυβέρνησης. Με τις νέες ρυθμίσεις, η παράνομη οπλοκατοχή αναβαθμίζεται σε κακούργημα και οι «μπαλωθιές» αντιμετωπίζονται πλέον με ποινές φυλάκισης και αυστηρά πρόστιμα. Παράλληλα, προβλέπονται άμεσες κατασχέσεις όπλων και ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.

Προχωράμε, επίσης, στη δημιουργία εξειδικευμένων αστυνομικών υπηρεσιών για τον έλεγχο της οπλοκατοχής, στην ενίσχυση των δυνάμεών μας στην Κρήτη και στην εφαρμογή στοχευμένων επιχειρησιακών πλάνων σε περιοχές που εμφανίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Ωστόσο, για να είμαστε ξεκάθαροι, το ζήτημα, όντως, δεν αφορά μόνο την Αστυνομία. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Είναι επίσης θέμα και της κοινωνίας, των σχολείων, των τοπικών θεσμών. Όταν κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν τον άσκοπο και επικίνδυνο πυροβολισμό ως «παράδοση» ή επίδειξη ανδρισμού ήτην βεντέτα ως «έγκλημα τιμής», τότε χρειάζεται αλλαγή παραδείγματος. Η παράνομη χρήση όπλων δεν είναι παράδοση. Είναι απειλή και τελειώνει εδώ.

Το αστυνομικό δελτίο καθημερινά γεμίζει με περιστατικά βίας ανηλίκων και, παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ενδοοικογενειακή βία. Πριν δύο ημέρες ανακοινώθηκαν νέες πρωτοβουλίες. Τι αλλάζει;

Τόσο η βία και η παραβατικότητα μεταξύ ανηλίκων, όσο και τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας είναι από τα πιο ανησυχητικά ζητήματα της εποχής μας. Αποτελούν φαινόμενα, πρωτίστως, κοινωνικά, με μεγάλες κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις. Μόνο στη Θεσσαλονίκη, φέτος, είχαμε 1.586 περιστατικά και 901 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, ενώ σε εθνικό επίπεδο μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες περιστατικά και περίπου 13.000 συλλήψεις το 2025. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία, ένα θύμα και μια υποχρέωση να κάνουμε ακόμη περισσότερα.

Έχουμε ήδη, δημιουργήσει μια νέα δομή στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αστυνόμευσης, η οποία στελεχώνεται

με εξειδικευμένο προσωπικό, Αστυνομικούς που εκπαιδεύονται συστηματικά στην αναγνώριση και διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πλέον περισσότερα θύματα τολμούν να μιλήσουν και η αστυνομία διαθέτει τα εργαλεία για να δράσει αποτελεσματικά από το πρώτο λεπτό. Επιπλέον, έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία ανηλίκων από ουσίες, το αλκοόλ και τις εξαρτήσεις, γιατί η νεανική βία συχνά δεν είναι «στιγμιαίο ξέσπασμα» αλλά αποτέλεσμα βαθύτερων κοινωνικών προβλημάτων.

Συνολικά, αλλάζουμε μοντέλο. Από την απλή καταγραφή των περιστατικών περνάμε στην ενεργητική πρόληψη του επόμενου κύκλου βίας. Η ενδοοικογενειακή βία και η παραβατικότητα ανηλίκων δεν είναι άλλη μια «ιδιωτική υπόθεση». Αποτελούν κοινωνικές πληγές. Και θα συνεχίσουμε, κάθε μέρα, να τις αντιμετωπίζουμε με πράξεις, με πολιτικές, με συνεργασίες που φέρνουν αποτέλεσμα. Μαζί, “σπάμε” τη σιωπή.

Πάντως θα συμφωνήσετε ότι το έγκλημα έχει αλλάξει πρόσωπο και ότι η μαφία έχει απλώσει τα δίχτυα της σε όλο το φάσμα του εγκλήματος. Τι άλλο χρειάζεται να γίνει για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό;

Το σύγχρονο οργανωμένο έγκλημα δεν περιορίζεται πλέον σε «παραδοσιακές» δραστηριότητες. Επεκτείνεται στο ξέπλυμα χρήματος, στις ηλεκτρονικές απάτες, στην παράνομη διακίνηση όπλων, σε εκβιασμούς, ακόμη και σε διείσδυση σε επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες.

Οι παραπάνω λόγοι έκριναν επιτακτική και απαραίτητη την ίδρυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της έχει σημειώσει πολύ μεγάλες επιτυχίες, με στοχευμένες επιχειρήσεις κατά των εγκληματικών δικτύων, όχι μόνο με τοπικές, αλλά και διεθνείς προεκτάσεις. Η συνεργασία με διεθνείς φορείς, όπως η Europol και Interpol, είναι στενή και διαρκής, καθώς οι εγκληματικές ενέργειες και η διακίνηση «μαύρου χρήματος», δεν γνωρίζουν σύνορα.

Ο αγώνας κατά του οργανωμένου εγκλήματος είναι ένας «μαραθώνιος», αλλά έχουμε διαμορφώσει μια συνεκτική στρατηγική που αποδίδει και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: Καμία «μαφία» δεν θα υποκαταστήσει το κράτος.

Για ποια μεταρρύθμιση του Υπουργείου θα θέλατε να είχαν γίνει περισσότερα ή να είχε εφαρμοστεί καλύτερα;

Ακούστε, κυρία Καραμήτρου. Οι βαθιές, ριζικές μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο, συνέπεια και συνέχεια που υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους. Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή, εργάστηκα και συνεχίζω να εργάζομαι, ώστε αυτές οι προσπάθειες να ολοκληρώνονται και να υπάρχει μια συνέχεια.

Η δουλειά μας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι πολυεπίπεδη. Εκτείνεται από την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, όπως προαναφέραμε, μέχρι και τη διαχείριση της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτό είναι το πεδίο μας. Το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών στην καθημερινότητά τους, δεν κερδίζεται μόνο με τα, εμφανώς βελτιωμένα, στατιστικά, τα οποία και μας δείχνουν την εικόνα της πραγματικότητας, αλλά με την αστυνομική παρουσία δίπλα τους, την αντιμετώπιση των μικροκλοπών και της μικροεγκληματικότητας στον δρόμο. Έχουν, ήδη, γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, με ενίσχυση των περιπολιών, αναβάθμιση της διαρκούς εκπαίδευσης των Αστυνομικών, καθώς και με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών.

Τα αποτελέσματα δείχνουν σταθερή πρόοδο, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Προωθούμε τη συστηματική αξιολόγηση και λογοδοσία του προσωπικού, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας, απέναντι στην Ελληνική Αστυνομία.

Τελικά, κύριε Χρυσοχοΐδη, στη δική σας περίπτωση ισχύει το «μια φορά Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πάντα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη»;

Θα σας απαντήσω ανθρώπινα. Δεν γεννήθηκα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αλλά είναι αλήθεια ότι η δημόσια ασφάλεια έχει σφραγίσει την πολιτική μου πορεία. Πιστεύω ότι χωρίς ασφάλεια και δικαιοσύνη, καμία ελευθερία και καμία κοινωνική πρόοδος δεν μπορεί να διασφαλιστεί.

Ωστόσο, ποτέ δεν με ενδιέφεραν οι τίτλοι. Με ενδιαφέρει η ευθύνη. Γι’ αυτόν τον λόγο μπήκα και στην πολιτική. Υπουργός είμαι όσο με εμπιστεύεται ο Πρωθυπουργός και οι πολίτες. Το σημαντικό για μένα είναι, όταν κάποτε κλείσει αυτός ο κύκλος, η Ελλάδα να είναι μια πιο ασφαλής και πιο δίκαιη χώρα.

