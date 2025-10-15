Νέα σύλληψη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Κέρκυρας

Συνελήφθη, βραδινές ώρες προχθες 13 Οκτωβρίου 2025, στην πόλη της Κέρκυρας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ανήλικος ημεδαπός για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων, ο ανήλικος εντοπίστηκε να κατέχει -2- συσκευασίες με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας συνελήφθησαν και οι γονείς του ανήλικου για την παραμέλησης της εποπτείας του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων θα διαβιβαστεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.