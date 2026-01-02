Νέα προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή ζήτησε ο 37χρονος Ανθυπαστυνόμος

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και τις πράξεις του, θα βρεθεί την ερχόμενη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, ο 37χρονος ανθυπαστυνόμος που υπηρετούσε στην εξωτερική φρουρά του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, και ο οποίος ήρθε στη Ρόδο έχοντας σε… ειδική κρύπτη του αυτοκινήτου του, μισό κιλό κοκαΐνη.

Ο 37χρονος, είχε ταξιδέψει από τον Πειραιά, έχοντας τα ναρκωτικά μέσα στο αυτοκίνητό του και συγκεκριμένα, σε 4 συσκευασίες σε κρύπτη πλάι στον λεβιέ ταχυτήτων. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών και μεταφορά.

Ο 37χρονος, ήταν σε κατάσταση σοκ αμέσως μετά τη σύλληψή του και από τις πρώτες αναφορές που έκανε στους συναδέλφους του που του πέρασαν χειροπέδες, ήταν ότι βρισκόταν σε απελπιστική οικονομική κατάσταση, καθώς είχε μπλέξει με τζόγο και είχε χρεωθεί με τεράστια ποσά.

Ο ίδιος σε βάρος του αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες. Αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον του ανακριτή Ρόδου το πρωί της Δευτέρας, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, Πολυξένη Χατζηγιάννη, Στέλιο Αλεξανδρή και Αχιλλέα Δασκαλάκη.

