Νέα Πέραμος: Τα λόγια του αδελφοκτόνου στους αστυνομικούς - Οι συνεχείς καβγάδες

Σοκ έχει προκαλέσει η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Νέα Πέραμο, όταν ένας 44χρονος επιτέθηκε και σκότωσε με ψαλίδι τον 47χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν μαζί. Το περιστατικό συνέβη μπροστά στον μεγαλύτερο αδελφό τους, ο οποίος κάλεσε την Αστυνομία.

Ο δράστης φέρεται να δήλωσε στις Αρχές: «Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό». Πρόκειται για άτομο που είχε καταγγείλει επανειλημμένα τα αδέλφια του για ενδοοικογενειακή βία, χωρίς όμως να ζητήσει ποινική δίωξη. Παράλληλα, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού και είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του το 2014.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων που επικαλείται το Star, οι καβγάδες μεταξύ των αδελφών ήταν καθημερινό φαινόμενο. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι περίοικοι άκουγαν φασαρίες, χτυπήματα και σπάσιμο αντικειμένων μέσα στο σπίτι. Το θύμα είχε μάλιστα εκμυστηρευτεί πρόσφατα ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον 47χρονο νεκρό με πολλαπλά τραύματα από ψαλίδι, κυρίως στην κοιλιακή χώρα. Ο 44χρονος τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» για παροχή πρώτων βοηθειών, προτού συλληφθεί από τις Αρχές.

Ο δράστης είχε καταγγείλει τα αδέλφια του στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία

Ο δράστης της επίθεσης είναι γνώριμος των αρχών αλλά ως θύμα, καθώς έξι φορές έχει καταγγείλει τα αδέρφια του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το Star, η πρώτη μήνυση για ενδοοικογενειακή βία έφτασε στην αστυνομία τον Οκτώβριο του 2022. Ακολούθησαν ακόμη δύο βίαια περιστατικά το 2023 και το 2024. Σε καμία από τις μηνύσεις του, όμως, δε ζητήθηκε η ποινική δίωξη των αδελφών του. Τις περισσότερες φορές ως δράστη έδειχνε τον μεγαλύτερο αδερφό, ενώ μια φορά είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό και το θύμα.

Τα τρία αδέρφια, γιοι αστυνομικού που έχει φύγει από τη ζωή, ζούσαν μαζί και στον Λουτρόπυργο, αλλά και στην Κινέτα. Από την περιοχή της Κινέτας έφυγαν πριν 7 χρόνια περίπου, όταν τους έδιωξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού .

Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη και ο 48χρονος μεγαλύτερος αδελφός τους για συμμετοχή σε προηγούμενο επεισόδιο σωματικών βλαβών. Και οι δύο πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Το χρονικό της αδελφοκτονίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι του θύματος τον εντόπισαν μέσα σε λίμνη αίματος, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα από ψαλίδι, ενώ η αιτία θανάτου ήταν τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν ότι λίγες ώρες πριν το τραγικό περιστατικό, ο 44χρονος δράστης, και μικρότερος αδελφός, κυκλοφορούσε σε έξαλλη κατάσταση και είχε εκφράσει απειλές κατά του μεγαλύτερου αδελφού του. Ωστόσο, τελικά ήταν εκείνος που επιτέθηκε και δολοφόνησε τον 47χρονο.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν συλληφθεί από τις αρχές.

Στη συνέχεια, συνελήφθη και ο 48χρονος αδελφός τους, για συμμετοχή σε επεισόδιο σωματικών βλαβών. Και οι δύο πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν μια οικογένεια με επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας, συχνή κατανάλωση αλκοόλ και έντονους καβγάδες, που σε αρκετές περιπτώσεις κατέληγαν σε επιθέσεις με αιχμηρά αντικείμενα.

iefimerida.gr