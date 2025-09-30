Νέα Παγκόσμια Τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης στο 251ΓΝΑ

Από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, πρόκειται να λειτουργήσει, στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ), το «ThinkSono Guidance System», μια πρωτοποριακή συσκευή Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) που βοηθά στη διάγνωση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης.

Πρόκειται για ένα φορητό, ασύρματο υπερηχογραφικό σύστημα που συνδέεται με κινητό τηλέφωνο για οθόνη. Επιτρέπει σε οποιονδήποτε ιατρό να πραγματοποιεί γρήγορες υπερηχογραφικές εξετάσεις με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας την ανάγκη μεταφοράς ασθενών στο τμήμα υπερήχων. Τα δεδομένα επεξεργάζονται αυτόματα και αποστέλλονται σε αγγειοχειρουργούς για άμεση εκτίμηση, επιταχύνοντας τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ασθενών.

Η Αγγειοχειρουργική Κλινική του 251ΓΝΑ θα είναι η πρώτη παγκοσμίως που θα χρησιμοποιήσει το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης σε κλινική πράξη. Αυτό αποτελεί πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο για την Αγγειοχειρουργική Κλινική, το 251ΓΝΑ και την Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα.