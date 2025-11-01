Νέα επιτυχία της Ο.Π.Κ.Ε. Χαλκιδικής

Το βράδυ της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου 2025 στις 22:00, στην παραλία Πορταριάς Χαλκιδικής, η ομάδα ΟΠΚΕ Χαλκιδικής (Ο-2) προχώρησε στη σύλληψη ενός αλλοδαπού υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος κατείχε ποσότητα κάνναβης βάρους 13,84 γραμμαρίων.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ελέγχων και επιχειρήσεων της ΟΠΚΕ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε όλη την περιοχή της Χαλκιδικής.

Παρά το τέλος της θερινής περιόδου, οι αστυνομικές δράσεις συνεχίζονται με την ίδια ένταση και επαγγελματισμό, διασφαλίζοντας την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η αποφασιστικότητα και η συνεχής παρουσία της ΟΠΚΕ Χαλκιδικής αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια δεν είναι εποχική υπόθεση, αλλά καθημερινό καθήκον.