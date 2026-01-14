Νέα επιτυχία της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πάτρας

Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για ληστεία και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος προχθές το μεσημέρι, μετέβη σε φαρμακείο στην Πάτρα και με την χρήση απειλών για την ζωή και την σωματική του ακεραιότητα υπαλλήλου, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -400- ευρώ.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν άμεσες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν σε κοντινή απόσταση τον κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν.

Από την ενδελεχή έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προέκυψε ότι ο συλληφθείς διέπραξε από τις 14-03-2025 έως τις 23-12-2025, τρεις κλοπές σε καταστήματα αφαιρώντας τέσσερα κινητά τηλέφωνα και ένα smartwatch, συνολικής αξίας -5.476- ευρώ, ενώ από γυναίκα που κινούταν πεζή, αφαίρεσε ένα πορτοφόλι που περιείχε τραπεζική κάρτα, με την οποία πραγματοποίησε συναλλαγές, αξίας -73- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.