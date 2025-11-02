Νέα επιτυχία της Ασφάλειας Ασπροπύργου

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Σε συνέχεια του από 25-9-2025 Δελτίου Τύπου αναφορικά με εντοπισμό ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 46χρονου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου συνελήφθη ο εν λόγω κατηγορούμενος, βραδινές ώρες της 24-10-2025 στην περιοχή του Κεραμεικού, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 46χρονου ο οποίος δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Αττική και Κορινθία, βραδινές ώρες της 24-10-2025 συνελήφθη ο 46χρονος σε οικία στην περιοχή του Κεραμεικού.

Σε έρευνα στην εν λόγω οικία αλλά και σε όχημα του 46χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-120- γραμμ. κοκαΐνης,

-45- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

-14- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-5- ναρκωτικά δισκία,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών καθώς και

το χρηματικό ποσό των -6.100- ευρώ, το οποίο είχε αποκρύψει ο κατηγορούμενος εντός αφυγραντήρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.