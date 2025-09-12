Νέα επιτυχία της Άμεσης Δράσης

ΑΝΑΣΤΑΤΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ…

Εχθές τα ξημερώματα ένας πολίτης κάλεσε την Άμεση Δράση καθώς είδε τρία άτομα με κουκούλα να προσπαθούν να διαρρήξουν ένα ΙΧΕ επι της οδού Μηδειας στο Περιστέρι.

Άμεσα οι Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έλαβαν το σχετικό σήμα και έσπευσαν στο σημείο.

Εκεί βρήκαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος σε ερωτήσεις των αστυνομικών απαντούσε ασυναρτησίες και έτρεμε

Καθώς οι αστυνομικοί συνομιλούσαν με τον δράστη - τσιλιαδόρο, πέντε άτομα (ένας οδηγώντας το ΙΧΕ μάρκας SMART και τέσσερις να το σπρώχνουν) με το που αντιλήφθηκαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., παράτησαν το κλεμμένο όχημα, αφού πρώτα ο οδηγός το έστριψε προς τα περιπολικά.

Μάλιστα οι δράστες άφησαν το ΙΧ σε κατηφόρα με μεγάλη κλίση και τελικά ακινητοποιήθηκε πέφτοντας πάνω σε γκαράζ και σε τοιχίο που έσπασε.

Οι δράστες κινήθηκαν προς αντίθετες πλευρές, ώστε να διαφύγουν.

Ξεκίνησε πεζή καταδίωξη όπου το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημέρωσε εκ νέου περαιτέρω ομάδες για την ενίσχυση των συναδέλφων τους.

Ταυτόχρονα με την πεζή καταδίωξη πολίτες ενημέρωναν από τα μπαλκόνια τους, τους αστυνομικούς για την πορεία των δραστών.

Μετά από περίπου 8 λεπτά καταδίωξης και αναζήτησης των δραστών, Αμεσοδρασιτες κατάφεραν να εντοπίσουν και να χειροπεδήσουν τρεις από αυτούς.

Τα εν λόγω άτομα μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ασφάλεια Περιστερίου και έπειτα πέντε λεπτών ξεκίνησε καταδίωξη από σταθμό της Άμεσης Δράσης για ένα δίκυκλο το οποίο ανήκε στους δύο δράστες που δεν είχαν εντοπιστεί.

Μετά από ώρα , οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το δίκυκλο και να συλλάβουν τον έναν εκ των δύο δραστών, ωστόσο ο άλλος διέφυγε πεζός.