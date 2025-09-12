ΦΩΤΟ: Επιτέθηκαν σε κοπέλα - Αστυνομικός έσπευσε να την προστατεύσει και τον τραυμάτισαν

Σοβαρό επεισόδιο στην Πλατεία Αγίας Σοφίας, στην Πάτρα, όταν δύο άτομα ρομά άρχισαν να ενοχλούν πλησιάζοντάς την με άγριες διαθέσεις μία κοπέλα που περπατούσε αμέριμνη.

Η νεαρή άρχισε να καλεί σε βοήθεια και περαστικοί (μεταξύ αυτών και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας με πολιτικά) πλησίασαν για να την προστατεύσουν.

Τότε οι ρομά άρχισαν να πετούν πέτρες και μάλιστα τραυμάτισαν τον αστυνομικό στο φρύδι (γέμισε αίματα).

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Αστυνομίας που κατάφεραν να συλλάβουν το ένα άτομο το οποίο είχε ακινητοποιηθεί και από τους περαστικούς. Το άλλο άτομο κατάφερε να ξεφύγει και γίνονται αναζητήσεις!

Πηγή: tempo24.news