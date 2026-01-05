Νέα έκτακτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου

Νέα έκτακτη σύσκεψη αναμένεται σήμερα Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, σε συνέχεια της προηγούμενης που έγινε το απόγευμα της Κυριακής, στον απόηχο των αποφάσεων του αγροτικού κόσμου για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στη σημερινή σύσκεψη υπό τον Κ. Μητσοτάκη, θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Μέσα από τις διαδοχικές συσκέψεις η κυβέρνηση οριστικοποιεί τα επόμενα βήματά της απέναντι στην κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, σε πρώτο χρόνο. Χθες, Κυριακή, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη τεχνικού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών, καθώς και των επικεφαλής της ΑΑΔΕ και της ΔΕΗ, κατά την οποία εξειδικεύθηκε στον πρωθυπουργό η δέσμη των πρόσθετων μέτρων στήριξης που έχει τεθεί εδώ και εβδομάδες υπόψη των αγροτικών μπλόκων.

Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παράταση του φθηνού αγροτικού ρεύματος, καθώς και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο μέσω ειδικής εφαρμογής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εξειδίκευση των μέτρων αυτών δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Εντός της ημέρας και πιθανότατα προς το μεσημέρι, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ακόμη μία σύσκεψη, κατά την οποία θα εξεταστούν οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες του σχεδίου διαχείρισης των μπλόκων. Όπως έχει ήδη περιγραφεί σε γενικές γραμμές, ο πυρήνας του σχεδίου προβλέπει αυστηρότερη εφαρμογή του νόμου περί παρακώλυσης συγκοινωνιών, με την επιβολή περισσότερων διοικητικών προστίμων.

Υπενθυμίζεται ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας τις επιδοτήσεις που έχουν καταβληθεί για το 2025, είχε αναφέρει ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, ενώ τέσσερα ακόμη βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας. Παράλληλα, είχε καλέσει τους αγροτοσυνδικαλιστές να επανεξετάσουν τη στάση τους απέναντι στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι είναι ώρα να αναληφθούν ευθύνες από όλες τις πλευρές.

Πηγή: ertnews.gr