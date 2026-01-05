Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ένστολων

Σε μία ηχηρή και αποφασιστική κινητοποίηση προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2026, μέλη της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Χίου – Σάμου, διαμαρτυρόμενοι για τις αλλαγές που προωθούνται στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) μέσω του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και πιο συγκεκριμένα μέσω του άρθρου 88, το οποίο καταργεί τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα του ταμείου.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 07:30, μπροστά από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, ως μέρος πανελλαδικής κινητοποίησης, με στόχο την ανάδειξη του ζητήματος και τη δημόσια διατύπωση της διαφωνίας των λιμενικών απέναντι στις διατάξεις που θεωρούν ότι ανοίγουν τον δρόμο για αδιαφανείς και αυθαίρετες παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας ενός αυτοχρηματοδοτούμενου ταμείου.

Η φωνή των λιμενικών: Αποδόμηση ενός ασφαλιστικού πυλώνα

Η Αντιπρόεδρος της Ένωσης, Γεωργία Κονταρούδη, μιλώντας κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, εξέφρασε την έντονη ανησυχία των στελεχών για τις επιπτώσεις της νομοθετικής ρύθμισης, η οποία μεταφέρει τη δυνατότητα καθορισμού των παροχών του ΜΤΝ από τη Βουλή στην εκτελεστική εξουσία μέσω προεδρικών διαταγμάτων.

«Το δικό μας ταμείο, το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, πλήττεται βάναυσα από το προωθούμενο σχέδιο νόμου. Η αφαίρεση του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια, τόσο για τα εν ενεργεία στελέχη όσο και για τους απόστρατους», τόνισε με έμφαση.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι οι λιμενικοί δεν διεκδικούν προνόμια, αλλά τη διατήρηση ενός σταθερού και δίκαιου μηχανισμού παροχών, ο οποίος έχει διατηρηθεί σε υγιή οικονομική κατάσταση αποκλειστικά χάρη στις εισφορές των στελεχών:

«Οι παροχές που σχετίζονται με την οικογένεια και με τα παιδιά τίθενται σε άμεσο κίνδυνο. Ζητάμε να αποσυρθεί το άρθρο 88 και να διατηρηθεί το ακέραιο του ταμείου μας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απουσία επίσημης ενημέρωσης για τις επικείμενες αλλαγές, επισημαίνοντας πως το σχέδιο νόμου έχει ήδη κατατεθεί από τον Δεκέμβριο και ότι το μόνο που απομένει είναι η ψήφισή του:

«Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει, αλλά ελπίζουμε το δίκαιο αίτημά μας να εισακουστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση Μιχαηλίδη: «Νομοσχέδιο-τέρας, αυθαιρεσία και θεσμική εκτροπή»

Ιδιαίτερη βαρύτητα προσέλαβε η παρουσία του βουλευτή Χίου Σταύρου Μιχαηλίδη, ο οποίος, ως απόστρατος του Λιμενικού Σώματος, έδωσε το «παρών» στη συγκέντρωση, στηρίζοντας ανοιχτά τις διεκδικήσεις των λιμενικών.

«Βρίσκομαι εδώ για να συμπαρασταθώ σε έναν δίκαιο αγώνα ενάντια στην αυθαιρεσία και σε αυτό το κομμάτι της κυβέρνησης», δήλωσε, καταγγέλλοντας την επιλογή της κυβέρνησης να νομοθετήσει με μονομερή και αδιαφανή τρόπο, χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο των 301 άρθρων, έκανε λόγο για κατακερματισμό της θεσμικής λογοδοσίας:

«Το κάθε μέρος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να αποτελεί ξεχωριστό νομοθέτημα. Δεν είναι δυνατόν να συζητούμε τόσο σοβαρά θέματα, όπως το μέλλον των ασφαλιστικών μας ταμείων, μέσα σε έναν ογκώδη νόμο-τέρας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, τα επίσημα στοιχεία της δημόσιας διαβούλευσης, τονίζοντας:

«Πάνω από 10.000 συμπολίτες μας συμμετείχαν στη διαβούλευση και κατατέθηκαν περισσότερα από 16.500 σχόλια. Η κυβέρνηση αγνόησε πλήρως όλες τις παρατηρήσεις. Ούτε μία δεν ελήφθη υπόψη».

Ειδική αναφορά έκανε στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα διανεμητικό ταμείο, που δεν επιβαρύνει ούτε κατά ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό:

«Με τα άρθρα 87 και 88 επιχειρείται αυθαίρετα η μεταφορά της διαχείρισης του ταμείου από τα ίδια τα μέλη στον εκάστοτε Υπουργό. Πρόκειται για θεσμική εκτροπή», υπογράμμισε με έμφαση.

Πανελλαδική διάσταση – Συλλογικό αίτημα απόσυρσης

Η συγκέντρωση της Χίου εντάσσεται στο πλαίσιο πανελλαδικής αντίδρασης, με αντίστοιχες κινητοποιήσεις να οργανώνονται από λιμενικές ενώσεις σε όλη τη χώρα, αλλά και έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το κοινό αίτημα όλων των ενώσεων είναι η απόσυρση του άρθρου 88, αλλά και η επαναβεβαίωση της αυτονομίας των Μετοχικών Ταμείων, που για δεκαετίες αποτελούν βασικό πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι ενώσεις κάνουν λόγο για καταπάτηση κεκτημένων δικαιωμάτων, με την προωθούμενη αλλαγή να υπονομεύει όχι μόνο το σήμερα, αλλά και το μέλλον χιλιάδων στελεχών.

Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Χίου – Σάμου, από την πλευρά της, επισημαίνει πως θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις της και καλεί την κοινωνία και τους θεσμικούς φορείς να σταθούν αλληλέγγυοι απέναντι σε μία αδικαιολόγητη και επικίνδυνη μεταρρύθμιση.

Πηγή: politischios.gr