Νέα απώλεια Αστυνομικού

Βόλος: Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία από την απώλεια του αστυνομικού Λευτέρη Κορωνιάδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τα παιδιά του, τα αδέλφια, τα ανίψια και τους συγγενείς του, που θρηνούν την πρόωρη απώλειά του.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου στο Κοιμητήριο, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 5:30 μ.μ.

Πηγή: thenewspaper.gr

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος