40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας

Ελλάδα

21:57 | 25/08/2025

Τραγωδία σημειώθηκε στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας (25/7/2025), όταν γυναίκα βρέθηκε να κρέμεται από το μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου και λίγα λεπτά αργότερα έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές γύρω στις 8:30 το βράδυ, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για γυναίκα περίπου 40 ετών, χωρισμένη και μητέρα ενός μικρού παιδιού.

