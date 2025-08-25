Διαρρήκτης έκανε άλμα στο κενό από το μπαλκόνι για να γλιτώσει από τους Αστυνομικούς

Επεισοδιακή τροπή είχε τα ξημερώματα η απόπειρα διάρρηξης σε διαμέρισμα στα Πατήσια, όταν ο δράστης, στην προσπάθειά του να διαφύγει, πήδηξε από το μπαλκόνι και τραυματίστηκε.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 43 χρόνο, υπήκοο Γεωργίας, ο οποίος αποπειράθηκε να διαρρήξει διαμέρισμα στην οδό Ανταίου στα Πατήσια. Ο δράστης παραβίασε τη μπαλκονόπορτα, ωστόσο έγινε άμεσα αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος αντέδρασε και τον καταδίωξε στο... μπαλκόνι!

Ο διαρρήκτης πηδηξε στο κενό για να αποφύγει τη σύλληψη. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα κλοπής.

