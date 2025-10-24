Νέα αποκάλυψη για τη Φοινικούντα: Η επαφή «θειούλης» στο κινητό που ανοίγει νέες έρευνες

Το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα επιχειρούν να συνθέσουν οι αρχές, καθώς συνεχίζονται οι καταθέσεις και τα ευρήματα που ανατρέπουν δεδομένα.

Στις έρευνες της Αστυνομίας περιλαμβάνεται και ένας 31χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα, ο οποίος φέρεται να ήταν εργοδότης του 22χρονου συνεργού και φίλος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, ατά την κατάθεσή του, ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον χαρακτήρισε «σκουπίδι», επειδή – όπως είπε – είχε ακούσει ότι είχε προβλήματα με τη συμπεριφορά του. Ωστόσο, από τα στοιχεία των τηλεφωνικών επαφών προέκυψε ότι τον είχε αποθηκεύσει στο κινητό του ως «Θειούλη», γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη σχέση τους.

Ο 31χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καλά τον ανιψιό του θύματος, τον οποίο, όπως είπε, το θύμα βοηθούσε οικονομικά και συναισθηματικά.

«Τον θείο του δεν τον ήξερα προσωπικά, αλλά από τις περιγραφές τον θεωρούσα “σκουπίδι”, γιατί πήγαινε με μικρά αγόρια. Παρ’ όλα αυτά, ο φίλος μου (ανιψιός) είχε καλή σχέση μαζί του και τον βοηθούσε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο επιχειρηματίας δήλωσε ότι δραστηριοποιείται στον χώρο των επιχειρήσεων και του real estate, αλλά διευκρίνισε ότι «δεν έχει καμία επιχείρηση στη Μεσσηνία».

Αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τους κατηγορούμενους, λέγοντας ότι ο 22χρονος δούλευε ως διανομέας σε κατάστημά του και ότι μέσω αυτού γνώρισε τον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας.

Τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον ανιψιό του θύματος, που βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. «Μου είπε ότι σκότωσαν τον θείο του και τον επιστάτη και προσπάθησαν να σκοτώσουν και τον ίδιο. Ήταν τρομαγμένος και έκλαιγε», ανέφερε.

Αρνήθηκε πάντως ότι προσπάθησε να εμπλακεί περισσότερο στην υπόθεση, δηλώνοντας ότι δεν πήγε ποτέ στην Καλαμάτα εκείνο το βράδυ.

Μετά την κηδεία, όπως είπε, συναντήθηκε με τον ανιψιό και την κοπέλα του στην Αθήνα, ενώ επιβεβαίωσε ότι είδε και τον 22χρονο συνεργό έξω από το μαγαζί.

