«Ναι» Μιχ. Χρυσοχοΐδη για ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση Αστυνομικού Τμήματος

Αποτελεσματική η επιμονή του Δήμου Αριστοτέλη για το Αστυνομικό Τμήμα (ΑΤ) Ιερισσού, με την εντολή κατασκευής νέου κτηρίου από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Διαβάστε επίσης

Πιο συγκεκριμένα, σε συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος, Στέλιος Βαλιάνος, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, παρουσία του Βουλευτή του Ν.Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ), Γιάννη Γιώργου, ο κ.Χρυσοχοΐδης εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου για την κατασκευή νέου κτηρίου, στο οποίο θα στεγαστεί το Αστυνομικό Τμήμα Αριστοτέλη, εντός οικοπέδου που έχει δωρίσει ο Δήμος.

Ταυτόχρονα, όπως ανακοινώθηκε και από το ίδιο το Υπουργείο, ο κ. Χρυσοχοΐδης έδωσε στον Γενικό Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγο Σωτήριο Νικολακόπουλο που επίσης συμμετείχε στη συνάντηση, τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την άμεση εκπόνηση των απαραιτήτων μελετών, την εξεύρεση των απαιτούμενων πιστώσεων και την εκτέλεση του έργου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος δεσμευόμενος να σταθεί ο Δήμος αρωγός στην εκπόνηση των μελετών, συνδράμοντας τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας δήλωσε: «Ένα πάγιο αίτημα του Δήμου μας, φτάνει μια ανάσα από την ικανοποίησή του. Ο Δήμος, έχοντας ολοκληρώσει όσα του αναλογούσαν με την διάθεση του δημοτικού οικοπέδου για τη φιλοξενία του νέου ΑΤ Ιερισσού, πίεζε τα τελευταία χρόνια για τη προώθηση του σκέλους που αντιστοιχούσε στην Πολιτεία, με την χρηματοδότηση του έργου ανέγερσης των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων. Ευχαριστώ τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που οδηγεί την προσπάθεια στο αίσιο τέλος που προσδοκά η τοπική κοινωνία, όπως και τον Βουλευτή μας, Γιάννη Γιώργο, για τη διαχρονική του στήριξη στις προσπάθειες επίτευξης ενός δίκαιου στόχου για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή»

Ιορδάνης Ξανθόπουλος

Πηγή: lionnews.gr