Μυστήριο στο Γκάζι: Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης – Κι άλλοι κατέρρευσαν έξω από το μπαρ

Το μυστήριο γύρω από τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης έξω από μπαρ στο Γκάζι βαθαίνει, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι την ίδια νύχτα το ΕΚΑΒ παρέλαβε ακόμη τρία άτομα από το ίδιο σημείο, όλα με συμπτώματα μέθης.

Η ανήλικη, που διασκέδαζε με φίλους της στην οδό Δεκελέων, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής και κατέρρευσε έξω από το κατάστημα.

Διαβάστε επίσης

Μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ούτε το ΕΚΑΒ ούτε το νοσοκομείο ενημέρωσαν την Αστυνομία, όπως προβλέπεται, γεγονός που οδήγησε σε καθυστέρηση κρίσιμων ερευνών και πιθανών αποδεικτικών ευρημάτων.

Η ενημέρωση έγινε από τον πατέρα της 16χρονης, που πήγε στο Α.Τ. Ομόνοιας 18 ώρες μετά τον θάνατό της.

Γκάζι: Έρευνες της Αστυνομίες στο μπαρ

Η Αστυνομία εξετάζει πλέον αν η κατανάλωση αλκοόλ στο μπαρ έγινε χωρίς έλεγχο ηλικίας και αν τα ποτά που σερβίρονταν ήταν νοθευμένα.

Στο σημείο επέστρεψαν αστυνομικοί, κατάσχεσαν φιάλες αλκοόλ για δειγματοληψία και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας των γύρω μαγαζιών, καθώς το ίδιο το κατάστημα δεν διαθέτει καταγραφή.

Οι τρεις φίλοι της 16χρονης που ήταν μαζί της κατέθεσαν ότι είχαν πιει από δύο βότκες ο καθένας, χωρίς να αντιληφθούν κάτι περίεργο μέχρι τη στιγμή που το κορίτσι λιποθύμησε.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων, το οποίο διέταξε νεκροψία – νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν άλλες ουσίες στον οργανισμό της ανήλικης.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν ευθύνες για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους και αν το μπαρ λειτουργούσε με τις νόμιμες άδειες.

ieidiseis.gr