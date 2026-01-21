Γράφει ο Χρήστο Μπαλάσκας
Η χθεσινή απογευματινή βάρδια της Άμεσης Δράσης, κυλούσε με σήματα ρουτίνας χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Την 20:05 ώρα όμως αυτό θα άλλαζε. Στο κέντρο επιχειρήσεων έφτασε μια κλήση για την περιοχή του Χολαργού.
Επί της οδού Κων/πόλεως είχε διαρρηχθεί οικεία πρώτου ορόφου και ο κλέφτης ήταν μέσα ακόμα.
Ο πολίτης που κάλεσε το 100 έβλεπε τον διαρρήκτη.
Άμεσα η αντίδρασή μου σαν εκφωνητής ήταν η αποστολή στο σημείο περιπολικών της Α.Δ. και ομάδων της ΔΙ.ΑΣ.
Πρώτο και στο σύντομο διάστημα των δύο λεπτών έφτασε το Β 1-3/Β' αλλαγής περιπολικό της Αμεσης Δράσης.
Αμέσως το πλήρωμα ενημέρωσε ότι πράγματι ο δράστης ήταν εντός και προσπαθούσε να διαφύγει.
Η πεζή καταδίωξη είχε αρχίσει.
Οι συνάδελφοι καταδίωξαν τον κλέφτη για αρκετή ώρα και τελικά τον ακινητοποίησαν μετά από αρκετά μέτρα.
Ο δράστης είναι Σύριος και συνελήφθη μαζί με τον σάκο με τα κλοπιμαία.
Κατόπιν προσήχθη στο τοπικό Τ.Α.
Μετά απο λίγο έφτασαν και οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ.
Μπράβο στο πλήρωμα του Β 1-3/Β' αλλαγής περιπολικού.
Μας έχει συνηθήσει σε τέτοιες επιτυχίες.
Πάντα αμεσότητα και ποιότητα!!!!
Η Άμεση Δράση στα καλύτερά της!!!!
Αυτά τα περιστατικά προκαλούν τα ευμενή σχόλια των πολιτών και βοηθούν στην γενικότερη εικόνα της ΕΛ.ΑΣ.
ΕΥΓΕ.
Άξιο πλήρωμα !!!!
Περηφάνεια μόνο.