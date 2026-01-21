Γράφει ο Χρήστο Μπαλάσκας

Η χθεσινή απογευματινή βάρδια της Άμεσης Δράσης, κυλούσε με σήματα ρουτίνας χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Την 20:05 ώρα όμως αυτό θα άλλαζε. Στο κέντρο επιχειρήσεων έφτασε μια κλήση για την περιοχή του Χολαργού.

Διαβάστε επίσης

Επί της οδού Κων/πόλεως είχε διαρρηχθεί οικεία πρώτου ορόφου και ο κλέφτης ήταν μέσα ακόμα.

Ο πολίτης που κάλεσε το 100 έβλεπε τον διαρρήκτη.

Άμεσα η αντίδρασή μου σαν εκφωνητής ήταν η αποστολή στο σημείο περιπολικών της Α.Δ. και ομάδων της ΔΙ.ΑΣ.

Πρώτο και στο σύντομο διάστημα των δύο λεπτών έφτασε το Β 1-3/Β' αλλαγής περιπολικό της Αμεσης Δράσης.

Αμέσως το πλήρωμα ενημέρωσε ότι πράγματι ο δράστης ήταν εντός και προσπαθούσε να διαφύγει.

Η πεζή καταδίωξη είχε αρχίσει.

Οι συνάδελφοι καταδίωξαν τον κλέφτη για αρκετή ώρα και τελικά τον ακινητοποίησαν μετά από αρκετά μέτρα.

Ο δράστης είναι Σύριος και συνελήφθη μαζί με τον σάκο με τα κλοπιμαία.

Κατόπιν προσήχθη στο τοπικό Τ.Α.

Μετά απο λίγο έφτασαν και οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ.

Μπράβο στο πλήρωμα του Β 1-3/Β' αλλαγής περιπολικού.

Μας έχει συνηθήσει σε τέτοιες επιτυχίες.

Πάντα αμεσότητα και ποιότητα!!!!

Η Άμεση Δράση στα καλύτερά της!!!!

Αυτά τα περιστατικά προκαλούν τα ευμενή σχόλια των πολιτών και βοηθούν στην γενικότερη εικόνα της ΕΛ.ΑΣ.

ΕΥΓΕ.

Άξιο πλήρωμα !!!!

Περηφάνεια μόνο.