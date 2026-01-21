PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Μπράβο στο πλήρωμα του Β 1-3/Β' αλλαγής περιπολικού!

Αμεση δραση
17:26 | 21/01/2026

Γράφει ο Χρήστο Μπαλάσκας

Η χθεσινή απογευματινή βάρδια της Άμεσης Δράσης, κυλούσε με σήματα ρουτίνας χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Την 20:05 ώρα όμως αυτό θα άλλαζε. Στο κέντρο επιχειρήσεων έφτασε μια κλήση για την περιοχή του Χολαργού.

Διαβάστε επίσης

Επί της οδού Κων/πόλεως είχε διαρρηχθεί οικεία πρώτου ορόφου και ο κλέφτης ήταν μέσα ακόμα.

Ο πολίτης που κάλεσε το 100 έβλεπε τον διαρρήκτη.

Άμεσα η αντίδρασή μου σαν εκφωνητής ήταν η αποστολή στο σημείο περιπολικών της Α.Δ. και ομάδων της ΔΙ.ΑΣ.

Πρώτο και στο σύντομο διάστημα των δύο λεπτών έφτασε το Β 1-3/Β' αλλαγής περιπολικό της Αμεσης Δράσης.

Αμέσως το πλήρωμα ενημέρωσε ότι πράγματι ο δράστης ήταν εντός και προσπαθούσε να διαφύγει.

Η πεζή καταδίωξη είχε αρχίσει.

Οι συνάδελφοι καταδίωξαν τον κλέφτη για αρκετή ώρα και τελικά τον ακινητοποίησαν μετά από αρκετά μέτρα.

Ο δράστης είναι Σύριος και συνελήφθη μαζί με τον σάκο με τα κλοπιμαία.

Κατόπιν προσήχθη στο τοπικό Τ.Α.

Μετά απο λίγο έφτασαν και οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ.

Μπράβο στο πλήρωμα του Β 1-3/Β' αλλαγής περιπολικού.

Μας έχει συνηθήσει σε τέτοιες επιτυχίες.

Πάντα αμεσότητα και ποιότητα!!!!

Η Άμεση Δράση στα καλύτερά της!!!!

Αυτά τα περιστατικά προκαλούν τα ευμενή σχόλια των πολιτών και βοηθούν στην γενικότερη εικόνα της ΕΛ.ΑΣ.

ΕΥΓΕ.

Άξιο πλήρωμα !!!!

Περηφάνεια μόνο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis