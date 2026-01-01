«Μποναμάς» 200 γιλέκα στην ΕΛ.ΑΣ.

Διακόσια επιχειρησιακά γιλέκα παρέδωσε, χθες, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης μαζί με τον αναπληρωτή του Χαράλαμπο Μπονάνο στον Γενικό Περιφερειακό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, υποστράτηγο Θεόδωρο Τσάτσαρη και τον διευθυντή Αστυνομίας Αχαΐας, ταξίαρχο, Ιωάννη Μπούμη.

Ο εξοπλισμός αυτός θα διατεθεί για τις ανάγκες του προσωπικού που υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας. «Είναι η δική μας συμβολή στην προστασία των αστυνομικών μας», ανέφερε ο κ. Φαρμάκης, προσθέτοντας ότι Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι δίπλα τους, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και παρέχοντας εξοπλισμό που διευκολύνει το έργο τους.

Ο Περιφερειάρχης δέχτηκε τις ευχαριστίες της τοπικής ηγεσίας της Αστυνομίας και αντάλλαξε μαζί τους ευχές για τον νέο χρόνο.

