«Μπλόκο» στο αλκοόλ από την Τροχαία Τρικάλων

Το παραδοσιακό τσίπουρο και κρασάκι μετά την παρέλαση βγήκε… ξινό για δεκάδες Τρικαλινούς χθες, καθώς η Τροχαία Τρικάλων έστησε μπλόκα για αλκοτέστ περιμετρικά της πλατείας και δεν υπήρχε τρόπος… διαφυγής!!!

Όπως κατέγραψε το trikalavoice.gr τα μπλόκα στήθηκαν λίγα μέτρα από την κεντρική γέφυρα στη Στρ. Σαράφη, στη νησίδα της 28ης Οκτωβρίου και στην Τιουσόν. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν αυτή της “Ανάσχεσης” όπου ο οδηγός φυσάει στο αλκοολόμετρο από τη θέση του και κατεβαίνει εφόσον βεβαιωθεί παράβαση. Σχηματίστηκαν ουρές, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία παραπάνω, χωρίς όμως καθυστερήσεις. Κατά πληροφορίες βεβαιώθηκαν δεκάδες παραβάσεις.

Ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων Κωνσταντίνος Κωστακόπουλος μιλώντας στο trikalavoice.gr εξήγησε ότι “δεν επιτρέπεται αλκοόλ και οδήγηση και αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους. Συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή αταλάντευτα”.