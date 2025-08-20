Μουριά καταπλάκωσε δύο άτομα

Ένα απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό συνέβη πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Αραχωβίτικα της Πάτρας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr μουριά έπεσε και πλάκωσε δύο άτομα μέσα σε αυλή σπιτιού.

Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από περίοικους ενώ εκλήθη στο σημείο και η πυροσβεστική υπηρεσία.

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα apohxos.gr κάτοικοι της περιοχής μπόρεσαν και απεγκλώβισαν τα δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα δύο άτομα φαίνεται πώς είχαν τις αισθήσεις τους.



Όταν έφτασε στο σημείο η δύναμη της ΠΥ και της 6ης ΕΜΑΚ τα δύο άτομα είχαν ήδη απεγκλωβιστεί.