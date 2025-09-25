Γράφει ο Χρήστος Καργιοτουδης - Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Κιλκίς

Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό διάρρηξης και επικίνδυνης σωματικής βλάβης γράφω αυτές τις γραμμές.

Διαβάστε επίσης

Δεν θα έπρεπε σε κανέναν να αρέσει ο ρόλος της Κασσάνδρας, πόσο μάλλον όταν εκπροσωπεί μία ολόκληρη Ένωση. Ούτε ο χαρακτηρισμός του κυβερνητικού ή του αντικυβερνητικού, ιδίως όταν δεν ισχύει και δεν αποδεικνύεται τίποτα από τα δύο.

Έχοντας τη συνείδησή μου καθαρή για όλα τα παραπάνω...

Σημειώθηκε περιστατικό στη Νέα Καβάλα Kιλκίς, διάρρηξης σε οικία από λαθρομετανάστη υπήκοο Σουδάν και πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης στη γυναίκα που διαμένει εκεί!

Έχουμε καταγγείλει, τόσο ατομικά ως συνδικαλιστές όσο και εκπροσωπώντας ολόκληρη την Ένωση, δεκάδες φορές, μέσω ανακοινώσεων, κειμένων και παρεμβάσεων προς άπαντες, ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί δομή παράνομων μεταναστών οποιασδήποτε μορφής 1000 ατόμων εντός οικισμού όπου διαμένουν 100 Έλληνες. Σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από το Πολύκαστρο των 6.000 κατοίκων και 15 χιλιομέτρων από τα σύνορα! 1000 αλλοδαποί διαφορετικών θρησκειών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων, για τους οποίους το Ελληνικό κράτος δεν έχει κανένα στοιχείο για το ποιόν τους!

Ο δε αλλοδαπός, αφού έκανε ό,τι έκανε, συνελήφθη από τους συναδέλφους μου και, προφανώς επειδή σε αυτή τη χώρα στραβά αρμενίζουμε , αφέθηκε ελεύθερος με ορισμένη ημερομηνία δικασίμου!

Κυκλοφορεί ελεύθερος, την ίδια ώρα που το θύμα έχει υποστεί βαριά βλάβη , ενώ οι κάτοικοι στον οικισμό και όχι μόνο , αγωνιούν κάθε ώρα της ημέρας .

Σε ένα κράτος, το ξαναλέω, όπου δεν λειτουργεί τίποτα· καθώς ούτε η δομή θα έπρεπε να υπάρχει, ούτε ο λαθρομετανάστης , ούτε να συμβεί ό,τι συνέβη και να είναι σε 24 ώρες πάλι στον δρόμο!

Το μόνο που αποδεδειγμένα δούλεψε για ακόμη μία φορά ήταν οι αστυνομικοί. Συνέλαβαν τον δράστη και έπραξαν όσα έπρεπε να πράξουν.

Οι αστυνομικοί. Όσοι απέμειναν πίσω στο Κιλκίς δηλαδή. Γιατί ας μην ξεχνάμε αυτά που μάλλιασε η γλώσσα μας να λέμε – εκεί που πρέπει να τα πούμε:

Αντιμετωπίζουμε τραγικές ελλείψεις πλέον στη δύναμη του Νομού – με εκατοντάδες κενές θέσεις – είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, είτε λόγω μη πλήρωσης των θέσεων, είτε λόγω του «τουριστικού γραφείου» που έχει ανοίξει ο Υπουργός με την αγαστή συνεργασία του Αρχηγού.

Όταν ο μέσος όρος ηλικίας των εναπομείναντων χτύπησε τα 50 .

Την ίδια στιγμή που ο νομός αντιμετωπίζει εκατομμύρια ταξιδιωτών στα σύνορά του, τα τρία αστυνομικά τμήματα του νομού δεν μπορούν να στελεχώσουν ούτε μία περιπολία εδώ και μήνες. Το ίδιο το προσωπικό έχει απηυδήσει με αυτή την κατάσταση, η οποία οδεύει από το κακό στο χειρότερο.

Την ίδια ώρα που δεν έχουμε περιπολικά για να βγούμε σε περιπολία, καθώς μπαινοβγαίνουν στα συνεργεία.

Την ίδια ώρα που ακόμα και τα αλεξίσφαιρα που φοράμε είναι αγορασμένα από την τσέπη μας, όταν στις 5 του μήνα δεν έχουμε χρήματα να γεμίσουμε το ψυγείο.

Όταν η Ένωση και όλοι οι αστυνομικοί κουράστηκαν να αναζητούν χορηγίες μέχρι και για τα κλιματιστικά στις υπηρεσίες ή για ένα απλό καθάρισμα των περιπολικών .

Την ίδια ώρα που η διμοιρία του νομού καλείται τελευταία στιγμή να συνδράμει σε φιλικά ποδοσφαιρικά ματς άνευ ουσίας εκτός νομού και γενικότερα ότι μας κατήντησαν 'δωρεάν' ιδιωτική εταιρεία security των ΠΑΕ .

Ο προληπτικός ρόλος και φύση του αστυνομικού δε, έχουν σβηστεί από τον χάρτη . Βασιζόμαστε στο πάμε και όπου βγει και ευχόμαστε να μην συμβεί τίποτα κακό !

Ευθύνη για το χάλι έχουν όλοι όσοι διοικούν τον τόπο, αλλά και εμείς ως πολίτες με τις επιλογές μας. Και το χάλι αυτό, εννοείται, ότι δεν διαμορφώθηκε σε μία νύχτα, αλλά στο πέρασμα πολλών ετών, πολλών κυβερνήσεων, πολλών Δημάρχων και πολλών επιλογών.

Είναι μέχρι να φτάσει το κακό στην πόρτα σου. Μετά ξυπνάς από το όνειρο και βλέπεις ότι ζούσες σε εφιάλτη, αλλά δεν το είχες καταλάβει.

Για εμάς τους συνδικαλιστές δεν έμεινε κάτι άλλο εκτός από το να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε, ασχέτως αν κάποιοι αρνούνται να κάνουν την αυτοκριτική τους και αρκούνται στο να τοποθετούν ταμπέλες για να ξεπλύνουν τα όσα δεινά διαδραματίζονται.