Γυναίκα επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Χαμός και μέσα στο περιπολικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κλήθηκαν για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Μαρούσι, καθώς η 32χρονη φέρεται να επιτέθηκε στον 41χρονο αδελφό της.

Ωστόσο όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, όμως η γυναίκα επιτέθηκε στους αστυνομικούς δαγκώνοντας τον έναν από τους δύο στο μπράτσο.

Διαβάστε επίσης

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί την έβαλαν στο περιπολικό για να την μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της κλωτσούσε και έφτυνε μέσα στο περιπολικό.

Η γυναίκα οδηγήθηκε έπειτα από αίτημα συγγενών και με εντολή της Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών στο «Σισμανόγλειο» για ψυχιατρική εξέταση, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έχρηζε νοσηλείας και αφέθηκε ελεύθερη.

Πηγή: real.gr