PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ!» – Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την κυρία Χρυσούλα

1
15:39 | 01/10/2025

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων (1 Οκτωβρίου 2025), η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media για την προστασία των πολιτών από τηλεφωνικές απάτες.

📞 «Μοιχεία; Εγώ ποτέ!» 🤭

Διαβάστε επίσης

Οι απατεώνες βρίσκουν κάθε τρόπο για να μπερδέψουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

✅Ενημερώστε τους δικούς σας ανθρώπους για τις τηλεφωνικές απάτες.

✅Προστατέψτε τους με απλά λόγια και αγάπη.

Στην Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων θυμόμαστε:

η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση.

Δείτε περισσότερα εδώ:

👉https://tinyurl.com/3wf37yhz

 

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis