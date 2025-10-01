«Μοιχεία; Εγώ ποτέ!» – Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την κυρία Χρυσούλα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων (1 Οκτωβρίου 2025), η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media για την προστασία των πολιτών από τηλεφωνικές απάτες.

Οι απατεώνες βρίσκουν κάθε τρόπο για να μπερδέψουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Ενημερώστε τους δικούς σας ανθρώπους για τις τηλεφωνικές απάτες.

Προστατέψτε τους με απλά λόγια και αγάπη.

Στην Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων θυμόμαστε:

η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση.

