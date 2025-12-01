Μνημόσυνο υπέρ πεσόντων Αστυνομικών στη Σχολή Αστυνομίας Ρεθύμνου

Παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Προδρόμου τελέστηκε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων Αστυνομικών στο παρεκκλήσι της Αγίας Ειρήνης, στη Σχολή Αστυνομίας Ρεθύμνου.

Διαβάστε επίσης

Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σωμάτων Ασφαλείας Ρεθύμνου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιώτατο για την παρουσία του, καθώς και προς τον Διοικητή και το προσωπικό της Σχολής για τη φιλοξενία, όπως και προς όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την τελετή.

Ο Πρόεδρος,

Γεώργιος Φωτάκης

Πηγή: rethemnos.gr