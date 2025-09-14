Μνημόσυνο για τα 10 χρόνια από τον θάνατο του Αστυνομικού Ευστάθιου Λαζαρίδη

Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε χτες, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τσοτυλίου, το μνημόσυνο για τον αείμνηστο συνάδελφό μας Ευστάθιο (Στάθη) Λαζαρίδη, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την εκδημία του, έπειτα από πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης και της Οικογένειας Λαζαριδη.

Ο Στάθης, τραυματισμένος θανάσιμα στις 5 Νοεμβρίου 2007 κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στα Ζωνιανά Κρήτης, έδωσε έναν άνισο αλλά γενναίο αγώνα για οκτώ χρόνια στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, προτού αφήσει την τελευταία του πνοή στις 6 Σεπτεμβρίου 2015. Η θυσία του αποτελεί για όλους μας διαρκή υπόμνηση του κινδύνου που συνοδεύει την αποστολή μας και του υψηλού χρέους μας απέναντι στην κοινωνία.

Το μνημόσυνο τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σισανιου και Σιατίστης όπου παρευρέθηκαν, ο Βουλευτής κ. Κωνσταντιδης Ευσταθιος, η βουλευτής κ. Βεττα Καλλιόπη, ο Δήμαρχος Βοιου κ. Ζευκλης Χρήστος ,ο Γενικός Συντονιστής Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διεθυντής Δυτικής Μακεδονίας κ. Σπανούδης Κωνσταντίνος , ο Αστυνομικός Διευθυντής Κοζάνης κ. Ηλίας Τσοτσιας, ο κ. Ηλίας Βρέντας, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων,η διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του Βουλευτή Κ.Παρι ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.Φενυ XAΣAΠH,εκπρόσωπος του ομίλου φίλων Δυτικής Αττικής κ.Παρασκευή ΜΟΔΗ καθώς και συγγενείς, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολίτες τιμώντας με την παρουσία του τη μνήμη του συναδέλφου μας.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο που φέρει το όνομά του, κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στην οικογένεια του Στάθη, κρατώντας άσβεστη τη μνήμη του και τιμώντας την αυτοθυσία του, που αποτελεί φάρο και παράδειγμα για όλους τους συναδέλφους.