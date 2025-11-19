Μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στις φυλακές

Μνημόνιο Συνεργασίας για τη συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων εντός των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και την κάλυψη των αναγκών όλων των κρατουμένων υπέγραψαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) Αθανάσιος Θεοχάρης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής Αρίστου Περρή και άλλων Υπηρεσιακών Παραγόντων. Το μνημόνιο συνεργασίας έχει διάρκεια πέντε ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Σύμφωνα με σχετικόδελτίο Τύπου, σήμερα, υφίστανται τα παρακάτω:

Συμβουλευτικά Κέντρα Κρατουμένων ή Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής σε 25 Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Θεραπευτικές Κοινότητες σε 4 Σωφρονιστικά Καταστήματα (Κορυδαλλού Ι, Κορυδαλλού ΙΙ, Γυναικών Ελεώνα Θηβών και Θεσσαλονίκης).

Μονάδες Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Κορυδαλλού Ι και Πάτρας.

Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και

Προγράμματα Υποστήριξης Οικογένειας και Γονεϊκής Στήριξης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στο ίδιο πλαίσιο, συνεχίζεται και επεκτείνεται η συνεργασία, καθώς μετά από την υπογραφή του Μνημονίου, πρόκειται να δημιουργηθούν:

Δύο Συνδυαστικές Μονάδες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Δράμας και Χανίων.

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού.

Κινητές Ομάδες Παρέμβασης, στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, με πρώτη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας.

Δύο Συνδυαστικές Μονάδες Παρέμβασης, στα Ειδικά Σωφρονιστικά Καταστήματα Νέων Βόλου, Αυλώνα και Κασσαβέτειας.

Δύο Ομάδες Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων στα Ειδικά Σωφρονιστικά Καταστήματα Νέων Βόλου και Αυλώνα.

Επιπρόσθετα, ο ΕΟΠΑΕ αναλαμβάνει τόσο τη διασύνδεση με το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων «ΕΠΙΛΟΓΗ», που εδρεύει στον Ελεώνα Θηβών, όσο και την παροχή επιμόρφωσης στους υπαλλήλους των Σωφρονιστικών Καταστημάτων σε θέματα εξαρτήσεων, απεξάρτησης και χορήγησης ναλοξόνης για την αντιμετώπιση οξείας τοξίκωσης.