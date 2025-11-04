Μητέρα Λυγγερίδη: "Φτάνει πια! Θέλουμε να έχουμε κι άλλον Λυγγερίδη;"

«Συνεχίζουν να δρουν με τον ίδιο ρυθμό αυτά τα κακοποιά στοιχεία. Πρέπει να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία, μόνο έτσι θα σταματήσουν», δηλώνει στο ThessPost.gr η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, Ευγενία. Η ίδια είναι συγκλονισμένη από την αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα με έναν νεκρό, καθώς ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας 19χρονος που είχε συμμετάσχει στην καταδρομική επίθεση που οδήγησε στη δολοφονία του γιου της, έξω από το κλειστό γήπεδο βόλεϊ στου Ρέντη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΟΙΑΡΙΔΗ

Μία ημέρα πριν την έναρξη της δίκης για τη θανάσιμη επίθεση σε βάρος του παιδιού της που χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα στο πόδι, η κα Λυγγερίδη ζητάει από την πολιτεία την παραδειγματική τιμωρία των δραστών, στέλνοντας το μήνυμα ότι «περιμένουμε να μαζεύουν όλους τους κακοποιούς. Φτάνει πια! Θέλουμε να έχουμε κι άλλον Λυγγερίδη;».

«Πληροφορηθήκαμε ότι ένας από τους δράστες στη Χαλκίδα, συμμετείχε στη δολοφονία του Γιώργου. Όπως βλέπουμε, συνεχίζουν να δρουν με τον ίδιο ρυθμό αυτά τα κακοποιά στοιχεία. Είδαμε και χθες στο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης λίγο πριν τη δίκη για τη δολοφονία του Αλκή Καμπανου, ότι δεν τους σταματάει τίποτα».

«Καμία ποινή δε θα είναι τόσο βαριά»

Η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού ελπίζει στην απονομή της δικαιοσύνης, όμως σημειώνει ότι «καμία ποινή δε θα είναι τόσο βαριά όσο όλο αυτό στο οποίο έχει καταδικαστεί όλη η δική μου οικογένεια, που ζει αυτό το δράμα. Θα θέλαμε τα ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί σε ισόβια, σε 18-20 χρόνια να αιτείται να βγαίνει έξω, να παίρνει άδειες, και βλέπουμε φυσικά ότι όταν το κάνουν αυτό, διαπράττουν τα ίδια εγκλήματα».

Η οικογένεια Λυγγερίδη μοιράζεται τον ίδιο πόνο με την οικογένεια Καμπανού, που θρηνεί την απώλεια του Άλκη. Η μητέρα του Γιώργου, τονίζει ότι «φυσικά εμείς τα έχουμε φάει τα ισόβια, που έχουμε χάσει το παιδί μας. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση, ενώ άλλοι, τα παιδιά τους τα ζουν, τα βλέπουν να αναπνέουν, θα έρθει κάποια στιγμή που θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Το δικό μου το παιδί γιατί; Τι έφταιγε; Η νέα γενιά σε τι κόσμο θα φέρει τα παιδιά της;», λέει.

Μ. Χατζηκωνσταντίνου: «Η δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη να δώσει το παράδειγμα»

Από την πλευρά της η δικηγόρος της οικογένειας Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου υπογραμμίζει στο ΤhessPost.gr, ότι «παραμονή της έναρξης της μεγάλης δίκης για την οπαδική βία, με την εγκληματική οργάνωση και 147 κατηγορούμενους ενήλικες, και περίπου 20 ανήλικους που θα δικαστούν από το δικαστήριο Ανηλίκων, δυστυχώς ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη στυγνή οπαδική βία, χωρίς να υπάρχει καμία αιτία και κανένας λόγος. Πρέπει η δίκη αυτή να δώσει το παράδειγμα, να σταματήσει πια αυτό το κακό. Να σταματήσουν να σκοτώνουν αναίτια και χωρίς να υπάρχει πραγματικά ένας λόγος, μια αιτία όπως θα μπορούσε να γίνει σε μια ανθρωποκτονία. Εμείς ζητούμε όλος ο κόσμος να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του και στην οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη, για να αποκαλυφθούν όλοι οι υπαίτιοι και να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει».

