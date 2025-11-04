Χρ. Τσανακτσίδης στο Policenet.gr: Οι αποσπάσεις αποφέρουν προσωρινές λύσεις αλλά εμείς χρειαζόμαστε μόνιμες

Με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο των Ειδικών Φρουρών Κρήτης Χρ. Τσανακτσίδη. Υπηρετώντας στο νησί για περισσότερο από δυο δεκαετίες γνωρίζει καλά τις ελλείψεις και τις ιδιαιτερότητες του νησιού και τοποθετείται αποκλειστικά στο Policenet.gr για τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν άμεσα για να καλυτερεύσει η κατάσταση.

Με βάση την εμπειρία σας κ. Τσανακτσίδη και γνωρίζοντας τα τοπικά χαρακτηριστικά που διέπουν την Κρήτη, ποιες θεωρείτε πως θα πρέπει να είναι οι στρατηγικές επιλογές της ΕΛ.ΑΣ. (σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρόνο), ούτως ώστε μελλοντικά να ενισχυθεί η αστυνόμευση στο Νησί;

Διαβάστε επίσης

«Κυρία Μαραγκουδάκη, με την επικρατούσα κατάσταση που υπάρχει στο νησί, άμεσα η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να επιφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα που χρειάζεται. Φανταστείτε ότι για να επέλθει μια ηρεμία όσον αφορά την παραβατικοτητα στο νησί από την ίδρυση των ΤΑΕ πέρασαν 1,5 με 2 χρόνια.

Τώρα έχουμε έρθει αντιμέτωποι με ένα έγκλημα το οποίο έχει διακλαδώσεις (χασισοφυτείες, ζωοκλοπές κ.λπ.) και για να αντιμετωπιστεί αυτή η μαφία χρειάζεται συντονισμένη κίνηση. Οι δε περιπολίες πρέπει να ενισχυθούν άμεσα, ειδικά των ειδικών υπηρεσιών που βλέπουμε ότι από το 2017 μειώθηκαν έως και 50% σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Αυτό δυστυχώς έφερε πολύ άσχημα αποτελέσματα.

Οι ειδικές υπηρεσίες έχουν επιφορτιστεί με τα πάντα στο νησί. Οι αστυνομικοί διενεργούν σε κάθε είδους περιστατικό αστυνόμευσης, καθώς είναι εκπαιδευμένοι αλλά δεν επαρκεί το προσωπικό.

Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει άμεση ενίσχυση του προσωπικού, το οποίο θα εκπαιδευτεί καταλλήλως. Και σαφώς όχι ενίσχυση με αποσπασμένους αστυνομικούς, διότι ένας αποσπασμένος δεν μπορεί να λάβει την ίδια εκπαίδευση από κάποιον μόνιμο αστυνομικό που υπηρετεί 5-6 χρόνια στο νησί. Οι αποσπάσεις αποφέρουν προσωρινές λύσεις αλλά εμείς χρειαζόμαστε μόνιμες.»

Υπάρχουν περιοχές με μεγαλύτερη ευαισθησία για τις οποίες απαιτείται ακόμα πιο ειδική διαχείριση;

«Εννοείται, έχουμε την περιοχή όπου έγινε το φονικό: τα Βορίζια και από εκεί και έπειτα τις Καμάρες, το Ασήμι όπου ανήκουν στην περιοχή Μεσαράς Ηρακλείου. Από το 2008 η Πολιτεία έχοντας αντιληφθεί την κατάσταση ίδρυσε τα ΤΑΕ Μεσαράς, αλλά δυστυχώς το 2017 μειώθηκε το προσωπικό, χωρίς η σημερινή κυβέρνηση να κάνει οποιαδήποτε κίνηση για να το αναπληρώσει. Από τα 120 άτομα του 2008 σήμερα υπηρετούν 47 και οι απαιτήσεις καταπολέμησης του εγκλήματος είναι ίδιες μη σας πω και περισσότερο αυξημένες.

Χρειάζεται λοιπόν ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα περιπολεί διαρκώς στα σημεία όπως ο Ορεινός Μυλοποτάμος στο Ρέθυμο, ο Κίσσαμος στα Χανιά κ.ά και δεν θα αποτραβάμε τις δυνάμεις όποτε επικρατεί φαινομενικά ηρεμία...»