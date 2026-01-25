Μισθός 190.000 δολάρια για τον νέο αρχηγό αστυνομίας στη Φλόριντα

Η δημοτική αρχή της πόλης Fort Pierce στην πολιτεία Φλόριντα των ΗΠΑ ενέκρινε τον διορισμό του νέου αρχηγού της αστυνομίας.

O νέος αρχηγός θα έχει ετήσιο μισθό 190.000 δολάρια καθώς και υπηρεσιακό όχημα.

Η απόφαση ελήφθη μετά από πολύμηνη διαδικασία επιλογής, έπειτα από την αποχώρηση της προηγούμενης αρχηγού, σε μια περίοδο όπου το αστυνομικό τμήμα αντιμετώπιζε προβλήματα όπως χαμηλό ηθικό και έλλειψη προσωπικού.

Ο νέος αρχηγός αναμένεται να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του στις αρχές Φεβρουαρίου.

Θα αξιολογηθεί η απόδοσή του μετά τους πρώτους μήνες της θητείας του, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της εικόνας της αστυνομίας στην πόλη.

