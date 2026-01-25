Μεγάλη αλλαγή για τους αστυνομικούς της Βρετανίας και τον ρόλο τους σε συγκεκριμένα περιστατικά

Μια νέα εθνική μελέτη ύψους 1,3 εκατομμυρίων λιρών ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εξετάσει πώς αλλάζει ο ρόλος της αστυνομίας στην αντιμετώπιση περιστατικών ψυχικής υγείας και πώς αυτό επηρεάζει τόσο τους πολίτες όσο και τους ίδιους τους αστυνομικούς.

Τα τελευταία χρόνια, οι αστυνομικοί καλούνται συχνά να διαχειριστούν δύσκολες και ευαίσθητες καταστάσεις που δεν σχετίζονται με εγκληματικές πράξεις, αλλά με ανθρώπους σε ψυχική κρίση, κάτι που δημιουργεί μεγάλη πίεση στο προσωπικό και απομακρύνει δυνάμεις από την καθαρά αστυνομική δουλειά.

Η νέα προσέγγιση «Right Care, Right Person» προβλέπει ότι, όπου δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος ή υποψία εγκλήματος, οι αστυνομικοί δεν θα είναι οι πρώτοι που θα παρεμβαίνουν, αλλά τον ρόλο αυτό θα αναλαμβάνουν κυρίως οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Η μελέτη θα αξιολογήσει πώς αυτή η αλλαγή επηρεάζει την καθημερινή εργασία των αστυνομικών, αν μειώνεται ο φόρτος και το άγχος τους, αν μπορούν να επικεντρωθούν περισσότερο στην πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος, αλλά και αν η συνεργασία με τις υγειονομικές υπηρεσίες γίνεται πιο αποτελεσματική.

Παράλληλα, θα εξεταστεί αν το νέο μοντέλο κάνει πιο ασφαλή και πιο σωστή τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους ίδιους τους αστυνομικούς που μέχρι σήμερα βρίσκονταν συχνά αντιμέτωποι με καταστάσεις για τις οποίες δεν είχαν ούτε τον χρόνο ούτε την εξειδικευμένη εκπαίδευση.

