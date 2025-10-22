Μισθολόγιο Σωμάτων Ασφαλείας: Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το μισθολόγιο - Εκατοντάδες τα σχόλια από ένστολους

Η δημόσια διαβούλευση που αφορά το μισθολόγιο των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας ολοκληρώθηκε σήμερα (22/10/2025) στις 10:00 π.μ.

Το αξιοσημείωτο είναι πως στη σχετική ενότητα του OpenGov για την ανωτέρω διαβούλευση καταχωρήθηκε μεγάλος αριθμός σχολίων από ένστολους που διατύπωναν ενστάσεις, προτάσεις και σημαντικές επισημάνσεις αναφορικά με τις υπό διαβούλευση διατάξεις του Νομοσχεδίου.

Μένει λοιπόν να δούμε ποιες από τις προτάσεις των ένστολων αλλά και των Σωματείων που τους εκπροσωπούν, θα υιοθετηθούν και αν θα υπάρξουν τελικά διαφοροποιήσεις ουσίας στο τελικό κείμενο του Νόμο.

Το Policenet.gr θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος.