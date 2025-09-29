Μισθολόγιο Ένστολων: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νομοσχέδιο

Του Ηλία Προύφα

Θέμα ωρών – ή το πολύ λίγων ημερών – φαίνεται πως είναι η παρουσίαση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα αποτελέσει ορόσημο για τον συνολικό εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kranosgr, το κείμενο αναμένεται να ξεπεράσει τις 800 σελίδες και θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις που καλύπτουν κάθε πτυχή του στρατεύματος:

ζητήματα προαγωγών και εξέλιξης στελεχών,

αλλαγές στο μισθολογικό καθεστώς,

νέα δεδομένα στην εκπαίδευση,

καθώς και θεσμικές παρεμβάσεις για την καθημερινότητα του προσωπικού.

Το πολυνομοσχέδιο κατατίθεται σε μία περίοδο έντονου μετασχηματισμού, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις προχωρούν σε σημαντικά βήματα αναβάθμισης και ανανέωσης, τόσο σε επίπεδο μέσων όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Όσον αφορά τα στελέχη, βρίσκονται σε αναμονή και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, προσδοκώντας τις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου. Ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) έχει προαναγγείλει ημερίδα ενημέρωσης για το ερχόμενο Σάββατο, με σημαντικούς ομιλητές όπως τον γνωστό συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτο, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρη Βερβεσό και τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας Αλκιβιάδη Ευαγγελάτο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρουσίαση του πολυνομοσχεδίου ενδέχεται να γίνει ακόμη και αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, προτού λάβει την τελική έγκριση και πάρει τον δρόμο για να γίνει νόμος του κράτους.