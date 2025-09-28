LAPD: Το νέο συμβόλαιο που φέρνει επανάσταση στους μισθούς των αστυνομικών

Ένα νέο προσωρινό συμβόλαιο μεταξύ της πόλης και της ένωσης των αστυνομικών του LAPD προβλέπει σημαντικές αυξήσεις μισθών, με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης προσλήψεων.

Οι νεοεισερχόμενοι αστυνομικοί θα ξεκινούν πλέον με μισθό 82.161 δολάρια, έναντι 74.019 δολαρίων, ενώ οι αυξήσεις για τα ήδη υπηρετούντα στελέχη θα είναι 6% τον πρώτο χρόνο, 4% τον δεύτερο και 5% τον τρίτο και τέταρτο χρόνο.

Η ένωση Los Angeles Police Protective League χαιρέτισε τη συμφωνία ως βήμα για την προσέλκυση και παραμονή προσωπικού, την ώρα που το σώμα έχει χάσει πάνω από 1.000 αστυνομικούς σε τρία χρόνια.

Ωστόσο, υπήρξαν και επικρίσεις, με αντιδράσεις για τη διάθεση μεγάλων κονδυλίων στην αστυνομία αντί σε κοινωνικές υπηρεσίες και εκπαίδευση.