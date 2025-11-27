Μισθολογική Διεκδίκηση Αστυνομικών: "Συνεχίζουμε μέχρι τη δικαίωση"

Ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας:

Η Πολιτεία οφείλει πλέον να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να επικρατήσει αυτός ο αδικαιολόγητος αποκλεισμός των Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α.

Περίπου 500 Αξιωματικοί, απόφοιτοι του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, είχαν υποβάλει αίτηση για τη διεξαγωγή πρότυπης δίκης, προκειμένου να κριθεί αν ο νομοθέτης οφείλει να αναγνωρίσει σε αυτούς ενδιάμεση μισθολογική κατηγορία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει έως σήμερα σχετική νομολογία.

Στις 21 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτό το αίτημά τους για τη διεξαγωγή πρότυπης δίκης, δικαιώνοντας την προσπάθεια αυτή.

Ως Ένωση, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, μέλη του Προεδρείου της Ένωσής μας πραγματοποίησαν συνάντηση με το Συντονιστή του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γιάννη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα της αδικίας αυτής που συντελείται σε βάρος των Αξιωματικών ΤΕΜΑ.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί μέχρι να γίνει πράξη η αποκατάσταση της αδικίας και η αναγνώριση που τους αξίζει.

Το Προεδρείο της Ένωσης, Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος