«Καμπάνα» για το επεισόδιο με τον τραυματισμό του Αστυνομικού

Δύο έτη και 8 μήνες ήταν η συνολική ποινή φυλάκισης- μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως – που επέβαλλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας σε έναν άντρα για το επεισόδιο με τον αστυνομικό που έγινε στη Λάρισα πριν από μια εβδομάδα.

Συγκεκριμένα το απόγευμα της 15ης Νοεμβρίου στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων για επικίνδυνη οδήγηση δίκυκλης μοτοσικλέτας, από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος οδηγός αυτής και όταν επιχείρησαν να προβούν σε έλεγχο του αυτός, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, εξυβρίζοντάς τους και απωθώντας τους με τα χέρια.

Διαβάστε επίσης

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής του, απώθησε με το κεφάλι του και έριξε επί του οδοστρώματος τον έναν αστυνομικό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Ο προαναφερθείς αστυνομικός διακομίστηκε τότε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και σωματική βλάβη.

Στην απολογία του σήμερα ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι επιτέθηκε στον αστυνομικό αναφέροντας πως πάνω στην προσπάθεια της σύλληψης έπεσαν μαζί στο έδαφος. Μετά την καταδίκη του κατηγορουμένου ασκήθηκε έφεση η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Να σημειωθεί πως για το συμβάν είχε βγάλει ανακοίνωση και η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας τονίζοντας πως «ο δράστης, οδηγός δικύκλου, είχε καταγγελθεί από γονέα, ότι λίγη ώρα πριν κινούμενος αντίθετα με τη φορά, σε κεντρική οδό της πόλης μας, με υπερβολική ταχύτητα και από καθαρή τύχη δεν παρέσυρε το δύο ετών παιδί του!». Να σημειωθεί πως η ποινική δίωξη που ζήτησε ο πατέρας του παιδιού για εξύβριση και απειλή κηρύχθηκε απαράδεκτη καθώς ο τελευταίος δεν παρέστη σήμερα στο δικαστήριο για να την υποστηρίξει ενώ δεν κατέβαλλε και τα απαιτούμενα παράβολα.

Πηγή: larissanet.gr