Μήνυμα του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου

Μήνυμα Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Κάθε χρόνο, στις 4 Οκτωβρίου, τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.

Η ημέρα αυτή αποτελεί υπενθύμιση της ευθύνης μας απέναντι στα είδη του ζωικού βασιλείου, και της υποχρέωσής μας για την προστασία τους και τη διασφάλιση των συνθηκών ευζωίας τους. Παράλληλα, προάγει την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα προστασίας ζώων και την ανάπτυξη δράσεων που κατατείνουν στην εμπέδωση υψηλότερων προτύπων και πιο αποτελεσματικών πρακτικών προς όφελος αυτών.

Η κακοποίηση ζώων αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά και απεχθή αδικήματα που απασχολούν την κοινωνία, ενώ επίσης έχει διαπιστωθεί ότι συνδέεται και με άλλες μορφές βίας. Ο σεβασμός προς τα ζώα δεν είναι μόνο ηθικό ζήτημα αλλά απορρέει και από νομικές υποχρεώσεις, που ενισχύθηκαν, κατά πολύ, τα τελευταία χρόνια. Η Πολιτεία επιβάλλει πλέον αυστηρότατες ποινές στους δράστες κακοποίησης ζώων.

Η Ελληνική Αστυνομία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της κακοποίησης των ζώων, πέραν της εφαρμογής του αυστηρού νομικού πλαισίου, δημιούργησε ειδικό Τμήμα για την προστασία αυτών, στη νεοϊδρυθείσα Διεύθυνση Κοινωνικής Αστυνόμευσης, καταδεικνύοντας και τον κοινωνικό προσανατολισμό του Σώματος. Επίσης, ήδη από το 2022, λειτουργεί πανελλαδικής εμβέλειας τηλεφωνική γραμμή, μέσω 5ψήφιου κωδικού -10410-, η οποία δέχεται καθημερινά αναφορές – καταγγελίες που αφορούν ιδίως στην ελλιπή φροντίδα και μη τήρηση των κανόνων ευζωίας. Ακόμη, το Μάρτιο του τρέχοντος έτους στην περιφέρεια Κρήτης συστάθηκαν και λειτουργούν ειδικά κλιμάκια, με εξειδικευμένους αστυνομικούς, για την προστασία των οικόσιτων ζώων και των ζώων εκτροφής, τα οποία πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους, αλλά και συνεχείς ενημερώσεις στους ιδιοκτήτες ζώων για τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτών.

Ιδιαίτερη θέση, την ημέρα αυτή, έχουν και οι αστυνομικοί σκύλοι, που με αφοσίωση, συνέπεια και θάρρος υπηρετούν την κοινωνία και συνεισφέρουν καταλυτικά στην αποστολή του Σώματος για την ασφάλεια των πολιτών.

Η προστασία των ζώων εκδηλώνεται με καθημερινές πράξεις και απαιτείται συλλογική προσπάθεια από συναρμόδιες Αρχές και Φορείς και την Κοινωνία των πολιτών για την βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους.

Ας αποτελέσει, λοιπόν, η 4η Οκτωβρίου αφορμή για να σταθούμε όλοι πιο υπεύθυνοι απέναντι στα ζώα, γιατί ο τρόπος που τα φροντίζουμε και τα προστατεύουμε, αντικατοπτρίζει τις αξίες, την ανθρωπιά και τον πολιτισμό μας.