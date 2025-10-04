Μια ... δύσκολη βάρδια

Σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας θύμισε ο επιχειρούμενος έλεγχος δύο νεαρών, λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Φιλοθέης στο Ηράκλειο.

Περιπολικό του Α’ Αστυνομικού Τμήματος διέκρινε ότι οι εν λόγω άνδρες κινούνταν ύποπτα με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.

Τούς έκαναν, λοιπόν, έλεγχο να σταματήσουν κάτι που δεν συνέβη. Και προκειμένου να γλιτώσουν τη σύλληψη, οι ίδιοι έφτασαν στο σημείο να πέσουν πάνω στο όχημα της ΕΛ.ΑΣ, να βγουν από το ΙΧ τους και να τρέξουν για να ξεφύγουν. Με αστραπιαίες κινήσεις οι αστυνομικοί τούς καταδίωξαν με τα πόδια (!) και τελικώς τούς συνέβαλαν.

Σύμφωνα με το cretalive.gr οι δύο νεαροί φέρονται να είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για περιπτώσεις ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί βρήκαν πεταμένα στην περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η καταδίωξη πεταμένα φιξάκια κοκαΐνης τα οποία αποδίδονται στους δύο συλληφθέντες.