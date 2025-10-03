Βασ. Ντούμας στο Policenet.gr: Η αλήθεια για τη μισθολογική μεταχείριση των ένστολων

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής (Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.) κ. Βασίλης Ντούμας δήλωσε στο policenet.gr τα εξής:

Η ανάγκη να αποτυπώνουμε την αλήθεια δημιουργεί υγιείς προϋποθέσεις να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Οι επικοινωνιακές τακτικές μαζί με τις βαρύγδουπες δηλώσεις περί γενναίων αυξήσεων στους μισθούς των ένστολων δεν ανταποκρίνονται δυστυχώς στο περιεχόμενο του σχεδίου Νόμου του νέου μισθολογίου.

Διαβάστε επίσης

Πρόκειται για μια επικοινωνιακή τακτική που δημιουργεί στην υπόλοιπη κοινωνία την ψευδαίσθηση του καλά αμειβόμενου αστυνομικού.

Η μισθολογική διαφορά όμως, για την πλειοψηφία των ενστόλων και περισσότερο εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εγκληματικότητας, θα περάσει σχεδόν απαρατήρητη αφού κινείται γύρω από το ποσό των 50 ευρώ μηνιαίως, σε αντίθεση με τις ανθρώπινες καθημερινές υποχρεώσεις που κοστίζουν και θυσιάζουν την αξιοπρεπή τους διαβίωση.

Δυστυχώς εκτός των άλλων οι πολιτικές των τελευταίων ετών έχουν δημιουργήσει και δύο κοινωνικές κατηγορίες των πατρικίων και πληβείων ενστόλων, εκείνων δηλαδή της επαρχίας ( όχι όλων ) που χρόνια απολαμβάνουν αποσπάσεις από τον τόπο συμφερόντων τους με πλούσιες δαπάνες δημόσιου και εκείνων της αττικής που αφού κατάφεραν με τη δεύτερη δουλειά να εξασφαλίσουν το πανάκριβο ενοίκιο της Αττικής και ψάχνουν τρίτη δουλειά για να ζήσουν.

Αναρωτιέμαι τελικά ποιος έχει ανάγκη για επίδομα παραμεθορίου διαβίωσης και ποιες σκοπιμότητες το κατευθύνουν σε λάθος κατεύθυνση;

Το «καζάνι» της αγανάκτησης της τεράστιας πλειοψηφίας των ενστόλων που διαβιεί στην Αττική κάποια στιγμή θα εκραγεί!!

Η αμείλικτη πραγματικότητα υπαγορεύει την υποχρέωση αλλαγής πλεύσης της οικονομικής πολιτικής, αρχής γενομένης από το πολυδιαφημισμένο νέο μισθολόγιο.

Οι επιτελείς του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να απαγκιστρωθούν από συντεχνιακά συμφέροντα που τους πολιορκούν, να αποδεσμευτούν από τοπικές επαρχιακές ρουσφετολογικές οχλήσεις και να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο δικαιοσύνης και προστασίας των ευάλωτων αστυνομικών χωρίς ανισότητες και αδικίες.

Τα πανηγύρια και οι τυμπανοκρουσίες δεν δικαιολογούν τη δεινή οικονομική κατάσταση του συνόλου των ενστόλων και κάθε άλλο από δικαίωση αποτελούν οι επερχόμενες οικονομικές ρυθμίσεις!