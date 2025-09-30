Αιγάλεω: Νέα επιτυχία της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. [ΦΩΤΟ]

Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της 28-9-2025, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αιγάλεω, 47χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν πρωινές ώρες της 28-9-2025 τον 47χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή του Αιγάλεω και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο σακούλας την οποία κατείχε αλλά σε κοντινό σημείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -2.401- λαθραία καπνικά προϊόντα (-2.360- πακέτα τσιγάρα και -41- συσκευασίες καπνού) και το χρηματικό ποσό των -425- ευρώ και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω για σχηματισμό δικογραφίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.