Το μήνυμα των Αστυνομικών της Άμεσης Δράσης [ΒΙΝΤΕΟ]

Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής έστειλε το δικό της μήνυμα με ένα βίντεο για την «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας» που γιορτάζεται σήμερα, 20 Οκτωβρίου.

Το βίντεο προβλήθηκε την Κυριακή (19/10), κατά τη διάρκεια μεγάλης εκδήλωσης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας» και τον εορτασμό του προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου.

«Είμαστε κάθε στιγμή στη διάθεση των πολιτών για να ανταποκριθούμε, να στηρίξουμε, να προστατεύσουμε τις ζωές, τις περιουσίες τους με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα εκτελούμε το καθήκον μας.

Είμαστε παντού για να προστατεύουμε. Χρόνια πολλά Ελληνική Αστυνομία», αναφέρει μεταξύ άλλων η αστυνομικός που μιλάει στο βίντεο της Άμεσης Δράσης Αττικής.