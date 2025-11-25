Μήνυμα της Γραμματείας Γυναικών για την 25η Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Η 25η Νοεμβρίου αποτελεί μια ημέρα βαθιάς συμβολικής σημασίας, περισυλλογής αλλά και δυναμικής διεκδίκησης.

Είναι η ημέρα που ενώνουμε τις φωνές μας για όλες τις γυναίκες που βίωσαν σιωπηλά το φόβο, για όσες βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν, αλλά και για εκείνες που δεν πρόλαβαν ποτέ να ζητήσουν βοήθεια.

Η ημέρα αυτή μας υπενθυμίζει ότι η βία κατά των γυναικών δε γνωρίζει σύνορα, ηλικίες ή κοινωνικά όρια — και ότι η αντιμετώπισή της απαιτεί καθημερινή προσπάθεια, θεσμική προστασία και ουσιαστική κοινωνική ευθύνη.

Η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με βαθιά συναίσθηση της αποστολής της, εργάζεται σταθερά για να ενισχύει τη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία και στο Αστυνομικό Σώμα, προωθώντας δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και στήριξης των θυμάτων.

Η παρουσία της γυναίκας στην αστυνομία, με τη δύναμη, την ευαισθησία και την επαγγελματικότητά της, αποτελεί θεμέλιο στην προσπάθεια να χτίσουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης για όλους.

Μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, αναδεικνύουμε και τις σύγχρονες μορφές βίας που συχνά μένουν αθέατες.

Μια από αυτές είναι η Εκδικητική Πορνογραφία – μια μορφή ψηφιακής κακοποίησης που δεν περιορίζεται στην παραβίαση προσωπικών στιγμών, αλλά μετατρέπεται σε εργαλείο εξευτελισμού, εκβιασμού και κοινωνικού στιγματισμού.

Είναι μια πραγματικότητα που πλήττει κυρίως γυναίκες και ανήλικους, αφήνοντας βαθιά ψυχικά τραύματα και σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Και γι' αυτό στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα:

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ - ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ!

Στο πλαίσιο των δράσεων που έχουμε ήδη ανακοινώσει για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εκδικητικής πορνογραφίας, η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ., σε συνεργασία με την Επιτροπή Δικαιωμάτων, Ισότητας και Παιδικής Προστασίας, προχωρά στη διοργάνωση μιας σημαντικής εκδήλωσης για την εκδικητική πορνογραφία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Η εκδήλωση αυτή, έρχεται ως φυσική συνέχεια των δράσεων που έχουμε ήδη προαναγγείλει, με στόχο να διευρύνουμε το δημόσιο διάλογο, να ενημερώσουμε για το νομικό πλαίσιο, να αναδείξουμε πρακτικές προστασίας των θυμάτων και να ενισχύσουμε την προληπτική δράση μέσα στην κοινωνία και τους θεσμούς.

Η 25η Νοεμβρίου δεν αποτελεί απλώς μια ημερομηνία.

Είναι μια υπενθύμιση της ευθύνης που όλοι μοιραζόμαστε.

Και ταυτόχρονα μια υπόσχεση: ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία χωρίς φόβο, χωρίς σιωπή και χωρίς καμία ανοχή στη βία κατά των γυναικών.

Η βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Δεν είναι αδυναμία. Δεν είναι ντροπή.

Είναι έγκλημα, και η θέση μας απέναντί της είναι σταθερή, ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη.