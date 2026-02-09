Μηνιαίο επίδομα 60€: Ποιοι υπάλληλοι του δημοσίου το δικαιούνται

Με νέο θεσμικό πλαίσιο που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, καθιερώνεται πλέον η μισθολογική αναγνώριση των ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) για εκπαιδευτικούς και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.

Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 44 του νόμου 5246/2025 και σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή για χιλιάδες κατόχους των συγκεκριμένων τίτλων.

Δύο επιπλέον μισθολογικά κλιμάκια

Βάσει της νέας διάταξης, οι υπάλληλοι που διαθέτουν τίτλο integrated master δικαιούνται προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, γεγονός που μεταφράζεται σε μηνιαία αύξηση περίπου 60 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο τίτλος σπουδών να έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη ή στην επίσημη περιγραφή των καθηκόντων του.

Από πότε εφαρμόζεται η νέα κατάταξη

Η μισθολογική αναγνώριση ενεργοποιείται μόνο εφόσον τεκμηριώνεται η συνάφεια του τίτλου με τα υπηρεσιακά καθήκοντα και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ρύθμιση αυτή έρχεται να ικανοποιήσει ένα διαχρονικό αίτημα χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι ζητούσαν ίση μισθολογική μεταχείριση με τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, αναγνωρίζοντας το αυξημένο επίπεδο σπουδών και τον ακαδημαϊκό φόρτο που απαιτούν τα προγράμματα integrated master.

Μαρία Τριγώνη

