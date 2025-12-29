Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Η επόμενη ημέρα της ασφάλειας

Γράφει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον ΕΤ: Η επόμενη ημέρα της ασφάλειας

Το 2026 αποτελεί για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ένα έτος συνέχειας, εμβάθυνσης και ακόμη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Οι κεντρικοί μας στόχοι δεν αλλάζουν: η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας, η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των συμπολιτών μας και η διαρκής βελτίωση της καθημερινότητας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το 2025 ήταν μια χρονιά ουσιαστικών παρεμβάσεων. Η ενίσχυση της παρουσίας της Ελληνικής Αστυνομίας στα αστικά κέντρα, η παρουσία των ειδικών Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης σε οικισμούς όπου παρουσιάζεται υψηλή παραβατικότητα, οι στοχευμένες δράσεις στην Κρήτη σχετικά με την οπλοκατοχή και οπλοχρησία και οι νέες στρατηγικές για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων δείχνουν, ήδη, απτά αποτελέσματα και αυτό για εμάς αποτελεί την πιο ισχυρή επιβεβαίωση ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση.

Στόχος μας είναι αυτές οι πολιτικές να ωριμάσουν ακόμη περισσότερο. Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την εφαρμογή του μοντέλου της Κοινωνικής Αστυνόμευσης, με τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και ανήλικης παραβατικότητας και τη συνεχή παρουσία μας σε οικισμούς με ευάλωτες ομάδες για την επιβολή της νομιμότητας. Δράσεις που φέρνουν τον αστυνομικό πιο κοντά, δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του.

Επεκτείνουμε τις παρεμβάσεις μας σε περιοχές που έρχονται αντιμέτωπες με περιστατικά μικροεγκληματικότητας, φαινόμενο που επηρεάζει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, στη γρήγορη ανταπόκριση και την παρουσία στον δρόμο.

Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος

Επιπλέον, μετά την πολύ ενθαρρυντική και αποτελεσματική δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, δρομολογούμε την ενίσχυση των επιχειρησιακών σχεδίων κατά των οργανωμένων κυκλωμάτων, τόσο σε επίπεδο διεθνών εγκληματικών δικτύων, όσο και εγχώριων, ιδιαίτερα σε εγκλήματα κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας, σε εκβιασμούς, σε ζητήματα λαθρεμπορίου ή κλοπών υποδομών, όπως μετασχηματιστών και ρευματοκλοπών, που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Προχωράμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των μέσων και του εξοπλισμού της ΕΛ.ΑΣ., με νέα τεχνολογικά συστήματα και ψηφιακά εργαλεία για πιο αποτελεσματική αστυνόμευση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.

Παράλληλα, η ενεργοποίηση της νέας Γενικής Γραμματείας Κρίσιμων Οντοτήτων, η οποία θα λειτουργεί ως εθνική αρμόδια αρχή για την προστασία των ζωτικής σημασίας υποδομών της χώρας, αποτελεί μια θεσμική τομή που εντάσσεται στον συνολικό μας σχεδιασμό για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, η συστηματικότερη συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, μας επιτρέπει η ασφάλεια να αντιμετωπίζεται ως οριζόντια πολιτική, με κοινό σχεδιασμό και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με συστηματική δουλειά, σύγχρονα εργαλεία και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων, μπορούμε να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

