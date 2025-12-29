Έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας ικανός αξιωματικός

Βαθιά θλίψη και οδύνη έχει προκαλέσει στον χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον ο θάνατος του συνταξιούχου αξιωματικού της Αστυνομίας Δημήτρη Παρασύρη.

Ο εκλιπών, που υπηρέτησε πολλά χρόνια την ΕΛΑΣ με αυταπάρνηση και αφοσίωση, είχε συνταξιοδοτηθεί τα τελευταία χρόνια αλλά μια σπάνια ασθένεια τον κράτησε σε μικρή ηλικία κλινήρη και τον ταλαιπώρησε αρκετά. Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση επιδεινώθηκε και ο Δημήτρης Παρασύρης κατέληξε…

Το Creta24 απευθύνει συλλυπητήρια στους οικείους του, ιδιαίτερα στην σύζυγό του, τις δύο κόρες του και τον γαμπρό του περιφερειακό σύμβουλο Μανόλη Καμπουράκη.

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος